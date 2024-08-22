Делегация Вселенского патриархата приехала в Украину: что планируют

Анонсируется, что она примет участие в праздновании Дня Независимости и встретится с представителями государственной власти и церковными деятелями

Фото: Facebook / Миссия "Ставропигия Вселенского Патриархата в Украине"

В Украину 21 августа прибыла делегация Вселенского Патриархата, которая встретится с государственными и религиозными деятелями, а также примет участие в праздновании 33-го Дня Независимости Украины. Об этом сообщила ставропигия Вселенского Патриархата в Украине.

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После коммуникации между представителями Офиса президента и патриархом Варфоломеем в Украину 21 августа прибыла делегация Вселенского Патриархата.

В ее состав вошли: архиепископ Виннипежский, митрополит Украинской православной церкви Канады Илларион, митрополит Писидийский (Турция) Иов и патриарший диакон Эпифаний Каменович. Все трое являются украинцами.

Приезд делегации в этом составе планировался еще в прошлом году, но по "непредсказуемым техническим причинам" этот визит был отложен, поясняют в сообщении.

Анонсируется, что эта делегация примет участие в праздновании Дня Независимости и встретится с представителями государственной власти и церковными деятелями.

Отдельное внимание обещают уделить поиску пути взаимопонимания между украинскими православными и поиску диалога для достижения единства в церковном вопросе.

Сразу по прибытии в Киев члены делегации посетили Ставропигию Вселенского Патриархата в Украине – Андреевскую церковь, где и отслужили короткий молебен за победу Украины, мужественный украинский народ и церковный мир в Украине.

Ставропигия – это автономная православная церковная единица (приход, монастырь, братство), подчиняющаяся не местному иерарху, а напрямую патриарху.

Также 21 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Варфоломеем: в частности, глава государства рассказал о новом законе о запрете религиозных организаций, подконтрольных РФ.

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Верховная Рада на заседании 20 августа во втором чтении и в целом приняла закон о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

Среди депутатов из Слуги народа голосовали "против" и воздержались всего семь депутатов, среди бывшей ОПЗЖ один народный избранник проголосовал "за". Вот поименное голосование .

Слуги народа поименное голосование СБУ сообщила LIGA.net: с начала полномасштабной войны в отношении более 100 священников УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 – получили судебные приговоры.

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