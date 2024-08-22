Делегація Вселенського патріархату приїхала до України: що планують
До України 21 серпня прибула делегація Вселенського Патріархату, котра зустрінеться з державними та релігійними діячами, а також візьме участь у святкуванні 33-го Дня Незалежності України. Про це повідомила ставропігія Вселенського Патріархату в Україні.
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Після комунікації між представниками Офісу президента та патріархом Варфоломієм до України 21 серпня прибула делегація Вселенського Патріархату.
До її складу увійшли: архієпископ Вінніпезький, митрополит Української православної церкви Канади Іларіон, митрополит Пісідійський (Туреччина) Іов та патріарший диякон Епіфаній Камʼянович. Усі троє є українцями.
Приїзд делегації у цьому складі планувався ще минулого року, але з "непередбачуваних технічних причин" цей візит було відкладено, пояснюють у повідомленні.
Анонсується, що ця делегація візьме участь у святкуваннях з нагоди Дня Незалежності та зустрінеться із представниками державної влади та церковними діячами.
Окрему увагу обіцяють приділити пошуку шляхів порозуміння між українськими православними та пошуку діалогу задля досягнення єдності у церковному питанні.
Одразу після прибуття до Києва члени делегації відвідали Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні — Андріївську церкву, де й відслужили короткий молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в Україні.
Ставропігі́я – це автономна православна церковна одиниця (парафія, монастир, братство), котра підпорядковується не місцевому ієрарху, а напряму патріарху.
Також 21 серпня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Варфоломієм: зокрема, голова держави розповів про новий закон щодо заборони релігійних організацій, підконтрольних РФ.
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