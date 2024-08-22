Делегація Вселенського патріархату приїхала до України: що планують

Анонсується, що вона візьме участь у святкуваннях з нагоди Дня Незалежності та зустрінеться із представниками державної влади й церковними діячами

Фото: Facebook / Місія "Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні"

До України 21 серпня прибула делегація Вселенського Патріархату, котра зустрінеться з державними та релігійними діячами, а також візьме участь у святкуванні 33-го Дня Незалежності України. Про це повідомила ставропігія Вселенського Патріархату в Україні.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Після комунікації між представниками Офісу президента та патріархом Варфоломієм до України 21 серпня прибула делегація Вселенського Патріархату.

До її складу увійшли: архієпископ Вінніпезький, митрополит Української православної церкви Канади Іларіон, митрополит Пісідійський (Туреччина) Іов та патріарший диякон Епіфаній Камʼянович. Усі троє є українцями.

Приїзд делегації у цьому складі планувався ще минулого року, але з "непередбачуваних технічних причин" цей візит було відкладено, пояснюють у повідомленні.

Анонсується, що ця делегація візьме участь у святкуваннях з нагоди Дня Незалежності та зустрінеться із представниками державної влади та церковними діячами.

Окрему увагу обіцяють приділити пошуку шляхів порозуміння між українськими православними та пошуку діалогу задля досягнення єдності у церковному питанні.

Одразу після прибуття до Києва члени делегації відвідали Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні — Андріївську церкву, де й відслужили короткий молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в Україні.

Ставропігі́я – це автономна православна церковна одиниця (парафія, монастир, братство), котра підпорядковується не місцевому ієрарху, а напряму патріарху.

Також 21 серпня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Варфоломієм: зокрема, голова держави розповів про новий закон щодо заборони релігійних організацій, підконтрольних РФ.

Читайте також: Епіфаній запропонував УПЦ Московського патріархату почати діалог про єднання без попередніх умов

Верховна Рада на засіданні 20 серпня у другому читанні та в цілому ухвалила закон щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією.

Серед депутатів зі Слуги народу голосували "проти" й утрималися загалом сім депутатів, серед колишньої ОПЗЖ один народний обранець проголосував "за". Ось поіменне голосування .

Слуги народу поіменне голосування СБУ повідомила LIGA.net: з початку повномасштабної війни щодо понад 100 священників УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 — отримали судові вироки.

Читайте також: Епіфаній запропонував УПЦ Московського патріархату почати діалог про єднання без попередніх умов