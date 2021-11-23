Дело ЧВК Вагнера. Bellingcat не нашла доказательств, что Ермак якобы предупредил Лукашенко
Журналисты-расследователи Bellingcat искали но не нашли подтверждения "слухов" о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы предупредил диктатора Беларуси Александра Лукашенко о пребывании на территории страны боевиков ЧВК Вагнера и призвал задержать их. Об этом сказал журналист Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.
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"Правда ли, что западные спецслужбы перехватили звонок Андрея Ермака руководителю Администрации президента Беларуси, где он прямо сообщил о том, что "к вам едут вагнеровцы, задержите их"?" – спросил Гордон.
"Мы слышали этот слух, но подтверждения не нашли. Если бы у нас были связи со спецслужбами, то может быть мы бы узнали, есть ли такой звонок. Иначе никак не найти. Но доказательства таокй версии… мы искали-искали… не нашли", – ответил Грозев.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила их выдачу, но Беларусь отпустила их в РФ.
- Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по задержанию этих наемников, но некий "крот" на Банковой ее сорвал.
- 17 ноября ноября Bellingcat опубликовала расследование об операции против ЧВК Вагнера. У Зеленского заявили, что версия Bellingcat подтверждает позицию ОП, а также что расследование продолжается по трем направлениям.
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