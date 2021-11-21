У Зеленского заявили, что расследование Вагнергейта продолжается по трем направлениям
Полноценные выводы по операции по заманиванию в Украину и задержанию российских боевиков ЧВК Вагнера можно будет делать после завершения расследований по трем направлениям. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде, народный депутат (фракция Слуга народа) Федор Вениславский в эфире телеканала Дом.
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По словам Вениславского, есть три направления расследования провала операции по вагнеровцам:
1) временная следственная комиссия Верховной Рады;
2) Госбюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора, по факту обнародованной в СМИ информации;
3) журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов.
"Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-то выводы", – рассказал Вениславский.
Нардеп напомнил, что ВСК по итогам нескольких месяцев работы подготовила промежуточный отчет.
"Все желающие могут с ним ознакомиться на сайте Верховной Рады. Но я бы призвал всех дождаться окончательного отчета, который должен быть более полным, комплексным, с учетом, в частности, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat", – сказал Вениславский.
Он подчеркнул, что ни расследование Bellingcat, ни расследование ВСК не установили факт государственной измены со стороны высших должностных лиц Украины или факта утечки информации из Офиса президента.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила их выдачу, но Беларусь отпустила их в РФ.
- Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по задержанию этих наемников, но некий "крот" на Банковой ее сорвал. Летом 2020-го Зеленский назвал это "бредом", но 24 июня 2021-го сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали".
- ТСК Рады не нашла доказательств причастности Зеленского и Ермака к "отсрочке" спецоперации.
- 17 ноября ноября Bellingcat опубликовала расследование об операции против ЧВК Вагнера. У Зеленского заявили, что расследование подтверждает позицию ОП.
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