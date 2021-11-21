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У Зеленского заявили, что расследование Вагнергейта продолжается по трем направлениям

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2021, 17:20
У Зеленского заявили, что расследование Вагнергейта продолжается по трем направлениям - Фото
Федор Вениславский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Полноценные выводы по операции по заманиванию в Украину и задержанию российских боевиков ЧВК Вагнера можно будет делать после завершения расследований по трем направлениям. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде, народный депутат (фракция Слуга народа) Федор Вениславский в эфире телеканала Дом.

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По словам Вениславского, есть три направления расследования провала операции по вагнеровцам:

1) временная следственная комиссия Верховной Рады;

2) Госбюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора, по факту обнародованной в СМИ информации;

3) журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов. 

"Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-то выводы", – рассказал Вениславский.

Нардеп напомнил, что ВСК по итогам нескольких месяцев работы подготовила промежуточный отчет.

"Все желающие могут с ним ознакомиться на сайте Верховной Рады. Но я бы призвал всех дождаться окончательного отчета, который должен быть более полным, комплексным, с учетом, в частности, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat", – сказал Вениславский.

Он подчеркнул, что ни расследование Bellingcat, ни расследование ВСК не установили факт государственной измены со стороны высших должностных лиц Украины или факта утечки информации из Офиса президента.

Читайте также: Генерал Бурба: Операцию по ЧВК Вагнера приказал перенести Зеленский, через доверенное лицо

Наталия Медведева
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чвк вагнера федор вениславский
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