Дело Гандзюк. Апелляционный суд оставил Левина под арестом

Подозреваемый Алексей Левин останется в СИЗО до 24 августа

Киевский апелляционный суд оставил под арестом до 24 августа Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Апелляционные жалобы защиты на решение Печерского райсуда рассмотрели 15 июля. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил без изменений меру пресечения.

Ранее сегодня суд продлил содержание под стражей до 11 сентября для руководителя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк.

4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой .

4 ноября 2018 года Гандзюк от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее . С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.

С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал. 22 февраля в Болгарии суд Бургаса разрешил экстрадицию Левина в Украину.

22 февраля в Болгарии суд Бургаса экстрадицию Левина в Украину. 16 марта Левина доставили в Киев. На следующий день его арестовали.

16 марта Левина в Киев. На следующий день его арестовали. 26 июня Печерский суд Киева оставил под стражей Алексея Левина (Москаленко) до 24 августа.

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Наталия Медведева

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