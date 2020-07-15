Дело Гандзюк: Мангера оставили под стражей до сентября

Руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер, один из основных фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк, будет под стражей до 11 сентября

Суд продлил содержание под стражей до 11 сентября для руководителя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает издание Watchers.

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Мангер и в дальнейшем будет находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины.

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13 июля, апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей, оставив ее в силе. Они утверждали, что подозрение против их подзащитного является необоснованным, а справа - сфальсифицированным.

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Наталия Софиенко

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