Дело Гандзюк: Мангера оставили под стражей до сентября
Руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер, один из основных фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк, будет под стражей до 11 сентября
Суд продлил содержание под стражей до 11 сентября для руководителя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает издание Watchers.
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Мангер и в дальнейшем будет находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины.
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13 июля, апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей, оставив ее в силе. Они утверждали, что подозрение против их подзащитного является необоснованным, а справа - сфальсифицированным.
- 31 июля 2018-го Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла.
- В феврале 2019-го Мангера арестовали, но он внес почти 2,5 млн грн залога и вышел. Осенью залог снизили до 1,2 млн грн.
- В нынешнем феврале Болгария разрешила экстрадицию Алексея Левина - подозреваемого в организации нападения на Гандзюк, в марте его взяли под стражу в Украине.
- В конце апреля СБУ завершила досудебное расследование по Мангеру и Левину.
- 12 июня суд разрешил привод Мангера, а 16 июня его задержали и привезли в суд.
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15 июня он не явился на заседание суда "по состоянию здоровья".
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