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27.12.2018, 13:09

Дело Гандзюк: на Луценко подали заявление за разглашение данных

Дело Гандзюк: на Луценко подали заявление за разглашение данных - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Адвокаты утверждают, что разглашения генеральным прокурором информации мешает расследовать дело

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Адвокат Маси Найем подал на генерального прокурора Юрия Луценко заявление об уголовном правонарушении за разглашение информации досудебного расследования в деле Катерины Гандзюк. Об этом он сообщил в Facebook.

Заявление он подал в Государственное бюро расследований.

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Правонарушение предусмотрено ч.2 ст.387 УК.

Как отметил Найем, публичное заявление о намерении сообщить определенным лицам о подозрении может дать им четкий сигнал. То есть разглашение информации досудебного расследования может привести к негативным последствиям. 

Ранее адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что разглашая информацию о расследовании, Луценко вредит следствию по делу об убийстве. 

5 ноября ГПУ объединила два уголовных производства по умышленному убийству Гандзюк в одно, которое будет вести СБУ. 31 июля неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Ганздюк. 4 ноября она умерла. Полиция переквалифицировала уголовное производство в умышленное убийство.

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Теги: юрий луценко, маси найем, катерина гандзюк
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