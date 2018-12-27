Дело Гандзюк: на Луценко подали заявление за разглашение данных

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Адвокат Маси Найем подал на генерального прокурора Юрия Луценко заявление об уголовном правонарушении за разглашение информации досудебного расследования в деле Катерины Гандзюк. Об этом он сообщил в Facebook.

Заявление он подал в Государственное бюро расследований.

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Правонарушение предусмотрено ч.2 ст.387 УК.

Как отметил Найем, публичное заявление о намерении сообщить определенным лицам о подозрении может дать им четкий сигнал. То есть разглашение информации досудебного расследования может привести к негативным последствиям.

Ранее адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что разглашая информацию о расследовании, Луценко вредит следствию по делу об убийстве.