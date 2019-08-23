Дело Майдана: Горбатюк рассказал, в чем подозревают Януковича

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Четвертого президента Виктора Януковича обвиняют в отдаче приказов о незаконном применении насилия и оружия, заявил глава Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью НВ.

"Инкриминируется дача приказов о применении правоохранителями насилия вне рамок законодательства, применении оружия, не предусмотренного внутренними инструкциями (имеется в виду заряжание охотничьими патронами)," - рассказал Горбатюк.

По словам Горбатюка, беглого президента обвиняют также в незаконной организации антитеррористической операции во время штурма Майдана 18−19 февраля и в отдаче приказов об использовании штатного огнестрельного нарезного оружия против протестующих с целью запугивания и разгона митингов.

"На этапе 20 февраля — именно то применение оружия к невыборочному кругу лиц — уже содержит признаки террористического акта," - считает глава Управления спецрасследованиями.

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