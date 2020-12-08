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Дело Майдана. Янукович уже завтра хочет лично участвовать в суде – адвокат

08.12.2020, 17:40
Дело Майдана. Янукович уже завтра хочет лично участвовать в суде – адвокат - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Беглый диктатор Виктор Янукович намерен лично участвовать в судебном заседании по делу Майдана, которое запланировано на 9 декабря. О соответствующем ходатайстве сообщил в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

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"Виктор Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году (по видеосвязи, - ред.)", – написал он.

Адвокат отметил, что завтра в 09:45 суд будет рассматривать ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения Януковичу. Это будет повторное рассмотрение, так как 16 ноября апелляционный суд отменил заочный арест беглеца.

  • 12 мая 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. 
  • 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по этому делу.

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Марк Сировой
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