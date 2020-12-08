Дело Майдана. Янукович уже завтра хочет лично участвовать в суде – адвокат
Беглый диктатор Виктор Янукович намерен лично участвовать в судебном заседании по делу Майдана, которое запланировано на 9 декабря. О соответствующем ходатайстве сообщил в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.
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"Виктор Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году (по видеосвязи, - ред.)", – написал он.
Адвокат отметил, что завтра в 09:45 суд будет рассматривать ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения Януковичу. Это будет повторное рассмотрение, так как 16 ноября апелляционный суд отменил заочный арест беглеца.
- 24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену.
- 4 мая 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти. В Офисе генпрокурора заявили, что решение дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции Януковича.
- 12 мая 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
- 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по этому делу.
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