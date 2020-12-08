Дело Майдана. Янукович уже завтра хочет лично участвовать в суде – адвокат

Беглый диктатор Виктор Янукович намерен лично участвовать в судебном заседании по делу Майдана, которое запланировано на 9 декабря. О соответствующем ходатайстве сообщил в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Виктор Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году (по видеосвязи, - ред.)", – написал он.

Адвокат отметил, что завтра в 09:45 суд будет рассматривать ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения Януковичу. Это будет повторное рассмотрение, так как 16 ноября апелляционный суд отменил заочный арест беглеца.

24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену.

4 мая 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти. В Офисе генпрокурора заявили, что решение дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции Януковича.

12 мая 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по этому делу.

Читайте также: В суде объяснили отмену заочного ареста Януковича: не доказан международный розыск

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.