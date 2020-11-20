В суде объяснили, почему отменили заочный арест Януковича по делу о Майдане

Сторона обвинения не предоставила доказательств, что Янукович находится в международном розыске, заявили в апелляционном суде

Апелляционный суд Киева отменил решение о заочном аресте беглого диктатора Виктора Януковича по делам Майдана, так как, считает суд, не было доказано объявление Януковича в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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В апелляционном суде считают, что постановление об аресте Януковича было необоснованным, немотивированным и принято с существенным нарушением требований закона.

В суде отметили, что по ч. 6 ст. 193, следственный судья может избрать заключение под стражей отсутствующему подозреваемому лишь при наличии доказательств, что подозреваемый объявлен в международный/межгосударственный розыск.

По данным суда, следователь ГБР предоставил лишь постановление старшего следователя Генпрокуратуры Деркача от 29 мая 2019-uj об объявлении Януковича в международный розыск. Однако ни следователем, ни прокурором не добавлена выписка, которая содержала бы сведения, что Янукович объявлен в международный розыск на основании этого постановления.

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"Стороной обвинения ни справки, ни выписки из базы данных Интерпола, подтверждающие пребывание подозреваемого Януковича в международном розыске, ни следственному судье Печерского районного суда, ни суду апелляционной инстанции не предоставлено", – заявили в суде.

В то же время апелляционный суд считает обоснованным подозрение Януковичу по делам Майдана и признает наличие рисков, что он может скрываться от следствия или незаконно влиять на других субъектов дела.

Решением апелляционного суда в суде первой инстанции назначено новое рассмотрение ходатайства следователя о мере пресечения для Януковича.

24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену.

4 мая 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти. В Офисе генпрокурора заявили, что решение дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции Януковича.

12 мая 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по этому делу.

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Марк Сировой

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