Дело MH17. К обвиняемым нельзя применять иммунитет участника войны – прокуроры

Заседание суда в Нидерландах по делу о сбитом на Донбассе самолете рейса MH17 (Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)

Прокурор на судебном заседании по делу о катастрофе самолета рейса MH17, сбитого в 2014 году на Донбассе, заявил, что обвиняемые не могут воспользоваться иммунитетом участника вооруженного конфликта. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что Кремль предлагал взять на себя суд над российскими гражданами, которых международное следствие считает причастными к авиакатастрофе – обвиняемых хотели судить по статье за ​​убийство по уголовному праву. Это означает, что Россия не признает их участниками вооруженного конфликта.

В то же время следствие собрало доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Поэтому сторона обвинения в суде разъяснила, может ли к обвиняемым быть применен иммунитет участника вооруженного конфликта (combatant immunity).

Как заявили прокуроры, этот иммунитет применяется только к военным регулярных вооруженных сил в международных конфликтах, и в случае, если сторона конфликта соблюдает законы войны.

По словам прокурора, следствие приняло во внимание то, что Россия отрицает свою причастность к вооруженных формирований на Донбассе, и главари этих формирований заявляли, что они действуют независимо.

Также учитывая, что законы войны в июля 2014 года широко нарушались, следствие пришло к выводу, что подозреваемых можно судить по общему праву.

В судебных слушаниях объявили перерыв до 22 июня.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли 298 человек на борту.

Выводы следствия : лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать .

имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. подозрения, но их . 8 июня 2020 года в Нидерландах во время второй сессии судебного процесса по делу о сбитом Boeing-777 рейса МН17 судья Хендрик Стинхёйс сказал, что у США есть спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты по самолету, но суд их не получит.

Также из заседания суда стало известно, что в теле пилота рейса МН17 нашли осколок, "похожий" на осколок от новой российской ракеты от ЗРК Бук.

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