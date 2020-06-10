Дело MH17. К обвиняемым нельзя применять иммунитет участника войны – прокуроры

Прокурор на судебном заседании по делу о катастрофе самолета рейса MH17, сбитого в 2014 году на Донбассе, заявил, что обвиняемые не могут воспользоваться иммунитетом участника вооруженного конфликта. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Отмечается, что Кремль предлагал взять на себя суд над российскими гражданами, которых международное следствие считает причастными к авиакатастрофе – обвиняемых хотели судить по статье за убийство по уголовному праву. Это означает, что Россия не признает их участниками вооруженного конфликта.
В то же время следствие собрало доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины.
Поэтому сторона обвинения в суде разъяснила, может ли к обвиняемым быть применен иммунитет участника вооруженного конфликта (combatant immunity).
Как заявили прокуроры, этот иммунитет применяется только к военным регулярных вооруженных сил в международных конфликтах, и в случае, если сторона конфликта соблюдает законы войны.
По словам прокурора, следствие приняло во внимание то, что Россия отрицает свою причастность к вооруженных формирований на Донбассе, и главари этих формирований заявляли, что они действуют независимо.
Также учитывая, что законы войны в июля 2014 года широко нарушались, следствие пришло к выводу, что подозреваемых можно судить по общему праву.
В судебных слушаниях объявили перерыв до 22 июня.
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