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Дело МН17. Прокурор привел в суде показания свидетеля, который видел Бук - СМИ

Дело МН17. Прокурор привел в суде показания свидетеля, который видел Бук - СМИ - Фото
Фото: EPA
10.06.2020, 20:05

У нидерландских прокуроров появились к этому свидетелю дополнительные вопросы

Прокурор на суде в Нидерландах по делу МН17 заявил, что у следствия есть свидетель, который видел Бук, солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам прокурора Тэйса Бергера, свидетель, который проходит в деле как X48, рассказал, что 17 июля 2014 года во второй половине дня около блокпоста боевиков ДНР на дороге из Снежного увидел, как ехал Бук, а через несколько минут услышал и увидел пуск ракеты. Свидетель показал, что после запуска ракеты Бук выехал на дорогу. Там же он увидел четверых солдат в одинаковой форме и шлемах с прикрепленными ушами. "Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосту", - пересказал показания свидетеля прокурор.

Следственный судья заявил, что показания X48 "надежны", сообщает агентство.

По словам прокурора, X48 был допрошен в 2016 году, и сейчас у прокуроров появились к нему дополнительные уточняющие вопросы.

  • 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли 298 человек на борту.
  • Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать.
  • 8 июня 2020 года в Нидерландах во время второй сессии судебного процесса по делу о сбитом Boeing-777 рейса МН17 судья Хендрик Стинхёйс сказал, что у США есть спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты по самолету, но суд их не получит.
  • Также из заседания суда стало известно, что в теле пилота рейса МН17 нашли осколок, "похожий" на осколок от новой российской ракеты от ЗРК Бук.

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Вадим Ребрина
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