Дело МН17. Прокурор привел в суде показания свидетеля, который видел Бук - СМИ

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Прокурор на суде в Нидерландах по делу МН17 заявил, что у следствия есть свидетель, который видел Бук, солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам прокурора Тэйса Бергера, свидетель, который проходит в деле как X48, рассказал, что 17 июля 2014 года во второй половине дня около блокпоста боевиков ДНР на дороге из Снежного увидел, как ехал Бук, а через несколько минут услышал и увидел пуск ракеты. Свидетель показал, что после запуска ракеты Бук выехал на дорогу. Там же он увидел четверых солдат в одинаковой форме и шлемах с прикрепленными ушами. "Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосту", - пересказал показания свидетеля прокурор.

Следственный судья заявил, что показания X48 "надежны", сообщает агентство.

По словам прокурора, X48 был допрошен в 2016 году, и сейчас у прокуроров появились к нему дополнительные уточняющие вопросы.

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