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Дело MH17. Личности 13-ти свидетелей останутся засекреченными

Дело MH17. Личности 13-ти свидетелей останутся засекреченными - Фото
Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)
25.02.2020, 22:33

Личности 13-ти свидетелей по делу крушения на Донбассе в 2014 году пассажирского самолета рейса MH17 сохранят в тайне для обеспечения их безопасности

Личности 13-ти свидетелей по делу крушения на Донбассе в 2014 году пассажирского самолета рейса MH17 останутся засекреченными. Об этом сообщает NOS.nl.

По словам следственного судьи, эти свидетели имеют право на защиту, потому что могут чувствовать угрозу, а их здоровье или безопасность могут быть поставлены под угрозу.

Согласно имеющимся у издания документам, просьба одного свидетеля сохранить в тайне его личность была отклонена. 

Отмечается, что девять из 13-ти свидетелей, которые получают защиту, не были заслушаны до 2019 года.

Сообщается, что первое заседание суда по MH17 состоится 9 марта – в особо защищенном суде в Схипхоле. 

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Медведева Наталия
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