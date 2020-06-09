Дело MH17. Российское руководство может войти в список подозреваемых - МИД

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В список подозреваемых в судебном процессе по делу о сбитом боевиками во временно оккупированном Донбассе самолете рейса МН17 могут войти не только исполнители, но и те, кто отдавал преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, международная следственная группа, состоящая из следователей и прокуроров из Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии, Украины продолжает досудебное расследование. "Я не исключаю, что список подозреваемых будет расширен, и в него войдут не только непосредственные исполнители этого преступления, но и те, кто отдавали соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства РФ", - подчеркнул Енин.

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Он напомнил, что дело о сбитом Boeing 777 - часть иска Украины в Международный суд ООН, и осенью россияне подадут контрмеморандум.

"То есть процесс продолжается, и это является достаточно ярким свидетельством неотвратимости наказания, справедливости за преступления террористического характера", - отметил Енин.

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