Дело MH17. Украина и Нидерланды договорились, что будут делать дальше

Цель дальнейшего расследования – идентификация экипажа "Бука" и чиновников, которые направили его в Украину

Сегодня, 11 августа, Украина и Нидерланды обсудили дальнейшее сотрудничество в расследовании катастрофы авиалайнера рейса MH17 над оккупированной частью Донбасса в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как отмечается, этому была посвящена встреча заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова и посла Нидерландов в Украине Иоганнеса де Мола.

"Цель дальнейшего расследования – идентифицировать лиц из числа экипажа установки "Бук" и чиновников, которые отдавали приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину", – сказал Мамедов.

Кроме того, стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека против России за уничтожение самолета. Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис генпрокурора предоставит всю необходимую информацию.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия : лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: все 298 человек на борту. : лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями" .

19 июня 2019-го JIT имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все . Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства , что самолет был сбит российским Буком.

Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила , что самолет был сбит российским Буком. 10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск на Россию в ЕСПЧ из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. В МИД РФ назвали это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям".

10 июля стало известно, что Нидерланды из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. В МИД РФ это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям". 18 июля стало известно, что Нидерланды начали новое расследование по делу о катастрофе MH17, в котором хотят выяснить, почему Россия закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы за несколько часов до того, как самолет был сбит.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.