Дело о штурме Капитолия. Трампа дисквалифицировали на выборах в Иллинойсе

Группа "Свобода слова для людей", инициировавшая дисквалификацию в Иллинойсе, назвала это решение "исторической победой"

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

Судья штата Иллинойс запретила 45-му президенту США Дональду Трампу быть в бюллетене для голосования на праймериз республиканцев в штате из-за его роли в восстании в Капитолии США 6 января 2021 года. Однако, по данным агентства Reuters, вступление в силу решения было отложено в связи с ожидаемым обжалованием со стороны бывшего президента США.

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Журналисты сообщили, что окружной судья округа Кук Трейси Портер приняла сторону избирателей Иллинойса, которые утверждали, что Трамп должен быть дисквалифицирован на праймериз 19 марта и на всеобщих выборах 5 ноября за нарушение положения 14-й поправки Конституции США, запрещающей восстание.

Окончательный результат дела в Иллинойсе и подобных вызовов, вероятно, решит Верховный суд США, который 8 февраля заслушал аргументы, связанные с правом Трампа на участие в выборах, отметило агентство.

Также, по данным Reuters, Портер заявила, что откладывает свое решение, поскольку ожидает его апелляцию в апелляционные суды Иллинойса, а также возможное решение Верховного суда США.

Правозащитная группа "Свобода слова для людей", которая инициировала дисквалификацию в Иллинойсе, в своем заявлении назвала это решение "исторической победой", сообщили журналисты.

СПРАВКА. Раздел 3 запрещает занимать государственные должности тем, кто давал присягу поддерживать Конституцию США, а затем "участвовал в мятеже или восстании против нее, оказывал помощь или утешение ее врагам". Раздел 3 запрещает занимать государственные должности тем, кто давал присягу поддерживать Конституцию США, а затем "участвовал в мятеже или восстании против нее, оказывал помощь или утешение ее врагам".

Ранее Колорадо и Мэн исключили Трампа из избирательных бюллетеней своих штатов, решив, что он не может быть избран в соответствии с разделом 3 14 поправки к Конституции – эти решения тоже приостановлены, пока Трамп подает апелляцию.

Верховный суд рассматривает жалобу Трампа на его дисквалификацию в Колорадо.

21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал Трампа.

25 февраля кандидат в президенты от Республиканской партии по предварительным прогнозам победил свою главную оппонентку Никки Гейли на праймериз в Южной Каролине.

28 февраля Трамп победил на праймериз Республиканской партии в Мичигане, однако действующий глава Белого дома Джо Байден также выиграл праймериз демократов в том же штате.

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