Дело о штурме Капитолия. Трампа дисквалифицировали на выборах в Иллинойсе
Судья штата Иллинойс запретила 45-му президенту США Дональду Трампу быть в бюллетене для голосования на праймериз республиканцев в штате из-за его роли в восстании в Капитолии США 6 января 2021 года. Однако, по данным агентства Reuters, вступление в силу решения было отложено в связи с ожидаемым обжалованием со стороны бывшего президента США.
Журналисты сообщили, что окружной судья округа Кук Трейси Портер приняла сторону избирателей Иллинойса, которые утверждали, что Трамп должен быть дисквалифицирован на праймериз 19 марта и на всеобщих выборах 5 ноября за нарушение положения 14-й поправки Конституции США, запрещающей восстание.
Окончательный результат дела в Иллинойсе и подобных вызовов, вероятно, решит Верховный суд США, который 8 февраля заслушал аргументы, связанные с правом Трампа на участие в выборах, отметило агентство.
Также, по данным Reuters, Портер заявила, что откладывает свое решение, поскольку ожидает его апелляцию в апелляционные суды Иллинойса, а также возможное решение Верховного суда США.
Правозащитная группа "Свобода слова для людей", которая инициировала дисквалификацию в Иллинойсе, в своем заявлении назвала это решение "исторической победой", сообщили журналисты.
Ранее Колорадо и Мэн исключили Трампа из избирательных бюллетеней своих штатов, решив, что он не может быть избран в соответствии с разделом 3 14 поправки к Конституции – эти решения тоже приостановлены, пока Трамп подает апелляцию.
Верховный суд рассматривает жалобу Трампа на его дисквалификацию в Колорадо.
- 21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал Трампа.
- 25 февраля кандидат в президенты от Республиканской партии по предварительным прогнозам победил свою главную оппонентку Никки Гейли на праймериз в Южной Каролине.
- 28 февраля Трамп победил на праймериз Республиканской партии в Мичигане, однако действующий глава Белого дома Джо Байден также выиграл праймериз демократов в том же штате.
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