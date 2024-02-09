Верховний суд США може відновити право Дональда Трампа брати участь у виборах – WSJ

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Верховний суд, швидше за все, відхилить спробу усунути 45-того президента США Дональда Трампа з президентських виборів 2024 року. За даними The Wall Street Journal, це спричинено тим, що судді припустили в четвер, що Конгрес, а не окремі штати, повинен встановлювати стандарти, перш ніж кандидат у президенти може бути дискваліфікований за участь у заколоті.

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Голова Верховного суду Джон Робертс заявив, що "якщо позиція Колорадо буде підтримана, безсумнівно, з іншого боку будуть процедури дискваліфікації". Також він припускає, що штати по всій країні вживуть заходів партійної відплати.

"Значна кількість штатів скаже: хто б не був кандидатом від демократів, ви виключені з бюлетеня. А в інших – за кандидата від республіканців – ви виключені з бюлетенів", – заявив Робертс.

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Джейсон Мюррей, який представляє інтереси шістьох республіканців і незалежних виборців із Колорадо, що подали позов про дискваліфікацію Трампа, відкинув подібні побоювання та заявив, що "положення про дискваліфікацію не діє вже 150 років".

"І це тому, що нічого подібного 6 січня ми не бачили з часів Реконструкції. Заколот проти Конституції – це щось екстраординарне", – сказав він.

Проти Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію. Попри це, Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії та має намір брати участь у виборах президента США у 2024 році.

6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". В результаті протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.

Верховний суд Колорадо, посилаючись на конституційне положення, ухвалене після Громадянської війни, у грудні не допустив Трампа до президентських виборів у штаті.

Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО й України.

Орім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів і їх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

21 січня губернатор штату Флорида Рон Десантіс завершив свою кампанію за номінацію на посаду президента США від Республіканської партії й підтримав Трампа.

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