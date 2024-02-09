Верховный суд США может восстановить право Трампа участвовать в выборах – WSJ

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Верховный суд, скорее всего, отклонит попытку устранить 45 президента США Дональда Трампа с президентских выборов 2024 года. По данным The Wall Street Journal, это вызвано тем, что судьи допустили в четверг, что Конгресс, а не отдельные штаты, должен устанавливать стандарты, прежде чем кандидат в президенты может быть дисквалифицирован за участие в восстании.

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Председатель Верховного суда Джон Робертс заявил, что "если позиция Колорадо будет поддержана, несомненно, с другой стороны будут процедуры дисквалификации". Также он предполагает, что штаты по всей стране примут меры партийного возмездия.

"Значительное количество штатов скажет: кто бы ни был кандидатом от демократов, вы исключены из бюллетеня. А в других – за кандидата от республиканцев – вы исключены из бюллетеней", – заявил Робертс.

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Джейсон Мюррей, представляющий интересы шести республиканцев и независимых избирателей Колорадо, подавших иск о дисквалификации Трампа, отверг подобные опасения и заявил, что "положение о дисквалификации не действует уже 150 лет".

"И это потому, что ничего подобного 6 января мы не видели со времен Реконструкции. Мятеж против Конституции – это нечто экстраординарное", – сказал он.

Против Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Несмотря на это, Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.

6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". В результате протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский.

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников по гипотетическому лидерству Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал Трампа.

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