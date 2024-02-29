Справа про штурм Капітолія. Трампа дискваліфікували на виборах в Іллінойсі

Група "Свобода слова для людей", яка ініціювала дискваліфікацію в Іллінойсі, назвала це рішення "історичною перемогою"

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

Суддя штату Іллінойс заборонила 45-му президенту США Дональду Трампу бути в бюлетені для голосування на праймериз республіканців у штаті через його роль у повстанні в Капітолії США 6 січня 2021 року. Проте, за даними агентства Reuters, набуття рішенням чинності було відкладено у зв'язку з очікуваним оскарженням із боку колишнього президента США.

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Журналісти повідомили, що окружна суддя округу Кук Трейсі Портер стала на бік виборців Іллінойсу, які стверджували, що Трамп повинен бути дискваліфікований на праймериз 19 березня і на загальних виборах 5 листопада за порушення положення 14-ї поправки Конституції США, що забороняє повстання.

Остаточний результат справи в Іллінойсі та подібних викликів, ймовірно, вирішить Верховний суд США, який 8 лютого заслухав аргументи, пов'язані з правом Трампа на участь у виборах, зазначило агентство.

Також, за даними Reuters, Портер заявила, що відкладає своє рішення, оскільки очікує на його апеляцію до апеляційних судів Іллінойсу, а також на можливе рішення Верховного суду США.

Правозахисна група "Свобода слова для людей", яка ініціювала дискваліфікацію в Іллінойсі, у своїй заяві назвала це рішення "історичною перемогою", повідомили журналісти.

ДОВІДКА Розділ 3 забороняє обіймати державні посади тим, хто складав присягу підтримувати Конституцію США, а потім "брав участь у заколоті або повстанні проти неї, надавав допомогу або розраду її ворогам". Розділ 3 забороняє обіймати державні посади тим, хто складав присягу підтримувати Конституцію США, а потім "брав участь у заколоті або повстанні проти неї, надавав допомогу або розраду її ворогам".

Раніше Колорадо і Мен виключили Трампа з виборчих бюлетенів своїх штатів, вирішивши, що він не може бути обраний відповідно до розділу 3 14-ї поправки до Конституції – ці рішення теж призупинено, поки Трамп подає апеляцію.

Наразі Верховний суд розглядає скаргу Трампа на його дискваліфікацію в Колорадо.

21 січня губернатор штату Флорида Рон Десантіс завершив свою кампанію за номінацію на посаду президента США від Республіканської партії й підтримав Трампа.

25 лютого кандидат у президенти від Республіканської партії, за попередніми прогнозами, переміг свою головну опонентку Ніккі Гейлі на праймериз у Південній Кароліні.

28 лютого Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у Мічигані, проте чинний голова Білого дому Джо Байден також виграв праймериз демократів у тому самому штаті.

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