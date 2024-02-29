Справа про штурм Капітолія. Трампа дискваліфікували на виборах в Іллінойсі
Суддя штату Іллінойс заборонила 45-му президенту США Дональду Трампу бути в бюлетені для голосування на праймериз республіканців у штаті через його роль у повстанні в Капітолії США 6 січня 2021 року. Проте, за даними агентства Reuters, набуття рішенням чинності було відкладено у зв'язку з очікуваним оскарженням із боку колишнього президента США.
Журналісти повідомили, що окружна суддя округу Кук Трейсі Портер стала на бік виборців Іллінойсу, які стверджували, що Трамп повинен бути дискваліфікований на праймериз 19 березня і на загальних виборах 5 листопада за порушення положення 14-ї поправки Конституції США, що забороняє повстання.
Остаточний результат справи в Іллінойсі та подібних викликів, ймовірно, вирішить Верховний суд США, який 8 лютого заслухав аргументи, пов'язані з правом Трампа на участь у виборах, зазначило агентство.
Також, за даними Reuters, Портер заявила, що відкладає своє рішення, оскільки очікує на його апеляцію до апеляційних судів Іллінойсу, а також на можливе рішення Верховного суду США.
Правозахисна група "Свобода слова для людей", яка ініціювала дискваліфікацію в Іллінойсі, у своїй заяві назвала це рішення "історичною перемогою", повідомили журналісти.
Раніше Колорадо і Мен виключили Трампа з виборчих бюлетенів своїх штатів, вирішивши, що він не може бути обраний відповідно до розділу 3 14-ї поправки до Конституції – ці рішення теж призупинено, поки Трамп подає апеляцію.
Наразі Верховний суд розглядає скаргу Трампа на його дискваліфікацію в Колорадо.
- 21 січня губернатор штату Флорида Рон Десантіс завершив свою кампанію за номінацію на посаду президента США від Республіканської партії й підтримав Трампа.
- 25 лютого кандидат у президенти від Республіканської партії, за попередніми прогнозами, переміг свою головну опонентку Ніккі Гейлі на праймериз у Південній Кароліні.
- 28 лютого Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у Мічигані, проте чинний голова Білого дому Джо Байден також виграв праймериз демократів у тому самому штаті.
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