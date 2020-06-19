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Дело о томосе. У Филарета говорят, что заявление писал не он, но цели разделяет

Дело о томосе. У Филарета говорят, что заявление писал не он, но цели разделяет - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.06.2020, 18:04

В УПЦ КП считают юридическую ликвидацию церкви нарушением права на свободу совести. Уголовное дело должно его защитить, убеждены там

В Киевской митрополии юридически ликвидированной УПЦ Киевского патриархата заявили, что глава этой церкви Филарет не писал заявление о якобы разжигании рядом государственных чиновников межрелигиозной розни при создании ПЦУ, но отметили, что разделяют "цели" этого уголовного дела. Об этом говорится в заявлении на сайте УПЦ КП.

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"...Филарет не обращался в правоохранительные органы по делу, о котором идет речь, и не был его инициатором. Это сделали верующие, права которых нарушены", - сказано в заявлении.

В УПЦ КП отметили, что Филарет борется с незаконным снятием с регистрации церкви, которую допустил на тот момент действующий президент Петр Порошенко. Там считают, что произошло нарушение их права на свободу совести, и оно продолжается до сих пор, так как нынешняя власть "не решает вопрос с восстановлением регистрации".

"Целью уголовного производства является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского Патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ", - подчеркнули в УПЦ КП, добавив, что на своем соборе приняли решение "о выходе из процесса присоединения к ПЦУ".

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В церкви отреагировали также на заявление ПЦУ по поводу уголовного дела. Там назвали ложными выводы и оценки ПЦУ и обвинили ее в участии в "пиар кампании Порошенко".

  • 18 июня Порошенко заявил, что против него открыли уголовное дело "за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины".
  • В Государственном бюро расследований позже подтвердили существование уголовного дела. Оно было начато 6 ноября 2019 года по заявлению прихожан Киевского патриархата о якобы разжигании рядом высших должностных лиц межрелигиозной розни при создании ПЦУ. 
  • В ПЦУ открытие дела назвали "позорной и абсурдной попыткой давления на ПЦУ, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре".
Вадим Ребрина
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