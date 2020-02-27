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Дело Шеремета. Адвокаты Антоненко назвали заявление МВД манипулятивным

Дело Шеремета. Адвокаты Антоненко назвали заявление МВД манипулятивным - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
27.02.2020, 15:01

Андрей Антоненко, подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета, не отказывался от следственных действий, утверждает защита

Манипулятивной и отчасти неправдивой назвали информацию Министерства внутренних дел об отказе подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета от ряда следственных действий адвокаты музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко. Заявление адвокатов опубликовано в Facebook.

Адвокаты Виталий Галенченко, Дмитрий Круговой и Станислав Кулик утверждают, что их подзащитный не отказывался, как заявили вчера в МВД, от проведения следственного эксперимента 1 февраля, а настаивал на его проведении в присутствии свободно выбранного защитника, в чем ему было отказано. Адвокаты подчеркнули, что о следственном эксперименте было сообщено только одному из них, находившемуся тогда в Харькове, и не за три дня, как требует закон, а в день проведения следственных действий.

В ответ на утверждение МВД о том, что Антоненко отказался от дачи показаний и от совместного допроса с другой подозреваемой, врачом Юлией Кузьменко, адвокаты напомнили, что 28 декабря 2019 года он добровольно и, по их мнению, исчерпывающе дал показания.

Также адвокаты Антоненко заявили, что он не отказывался, как утверждает МВД, проходить тестирование на полиграфе, но требует, чтобы оно проводилось членами американской или британской ассоциации полиграфологов.

В заявлении подчеркивается, что 6 февраля Антоненко, действительно, письменно отказался от какого-либо дальнейшего сотрудничества со следствием, пока его защита не будет ознакомлена с материалами расследования.

Денис Юдин
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Павел Шеремет андрей антоненко дело шеремета
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