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Дело Шеремета. Суд отказался выпустить Антоненко из СИЗО

12.08.2020, 17:00
Дело Шеремета. Суд отказался выпустить Антоненко из СИЗО - Фото
Андрей Антоненко (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)

Суд также отказал поручителям Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил в СИЗО Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщают Ґрати.

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Суд также отказал поручителям Антоненко.

Как пишет издание, в зал суда прессу не пустили из-за карантинных ограничений. Около сотни человек пришли поддержать Антоненко. Они встретили решение суда криками "Ганьба!".

Вчера второй подозреваемой по этому делу Юлии Кузьменко суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

  • 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. 
  • За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
  • 13 июля с Дугарь сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.
Вадим Ребрина
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