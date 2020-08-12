Дело Шеремета. Суд отказался выпустить Антоненко из СИЗО

Суд также отказал поручителям Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил в СИЗО Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщают Ґрати.

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Суд также отказал поручителям Антоненко.

Как пишет издание, в зал суда прессу не пустили из-за карантинных ограничений. Около сотни человек пришли поддержать Антоненко. Они встретили решение суда криками "Ганьба!".

Вчера второй подозреваемой по этому делу Юлии Кузьменко суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.

13 июля с Дугарь сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.

Вадим Ребрина

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