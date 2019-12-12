Дело Шеремета. Зверобой не верит, что ее хотели убить

Маруся Зверобой (фото - facebook.com/maddogus)

Волонтер Маруся Зверобой, которую якобы выбрали на роль "сакральной жертвы" подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета, отнеслась к этой информации с недоверием. Об этом Зверобой сказала в эфире ATR.

"У меня есть определенная доза недоверия. Я бы хотела послушать защиту…" – сказала она о возможной причастности к делу Юлии Кузьменко.

Она также заявила, что знает подозреваемого Андрея Антоненко и не верит в его причастность к данному делу.

По мнению Зверобой, правоохранители хотят перессорить между собой волонтеров. Она не доверяет продемонстрированным сегодня полицией записям, считая, что их можно сфабриковать или вырвать из контекста.

"…Авторитет людей, которые защищали родину, помогали военным, сейчас будет просто умножаться на ноль благодаря всему этому", — отметила Зверобой.

Сегодня правоохранители задержали подозреваемых в деле об убийстве Шеремета. В полиции назвали их имена: ветеран АТО Андрей Антоненко, военный врач Юлия Кузьменко и Яна Дугар.

На брифинге начальник уголовной полиции Евгений Коваль заявил, что в недавних телефонных разговорах Кузьменко якобы обсуждала сценарий по дестабилизации ситуации в стране, среди прочего, предлагая сделать из Маруси Зверобой "сакральную жертву".