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Дело Трухина. Нардеп не пришел в суд: он в командировке, адвокат просит не называть страну

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 17:13
Дело Трухина. Нардеп не пришел в суд: он в командировке, адвокат просит не называть страну - Фото
Александр Трухин (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня Высший антикоррупционный суд не смог рассмотреть дело нардепа Александра Трухина, которого обвиняют в попытке подкупа полицейских на месте ДТП, так как депутат не явился на заседание – находится за границей. Трансляция из зала суда велась в YouTube.

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Адвокат Трухина сказал, что его подзащитный в данный момент находится в командировке за границей. При этом, отметив, что в зале находится пресса, адвокат при передаче судье соответствующих документов попросил не озвучивать страну, в которой сейчас находится Трухин.

Он объяснил это тем, что командировка Трухина якобы связана с укреплением обороноспособности Украины.

Защитник Трухина сказал, что командировка началась сегодня, 30 января, и продлится до 12 февраля. Суд спросил о наличии распоряжения или приказа о командировке, но адвокат сказал, что этого у него нет.

"Может, будет позже. Или на следующее заседание мы предоставим", – сказал адвокат.

Прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив выразил уверенность в том, что Трухин отсутствует по уважительной причине: "Я уверен, что для переговоров по получению любого оружия или еще чего-то такого официального приглашения никто никогда не отправит".

ВАКС перенес заседание суда на 15 февраля.

В Центре противодействия коррупции сообщают, что в начале января Трухин тоже не пришел в суд, потому что якобы болел и был на больничном.

"Ранее Трухин был замечен на фото с места передачи Украине тел погибших добровольцев. Затем занимался разгрузкой гуманитарки в Херсоне. В апреле 2022 года Трухин основал благотворительный фонд своего имени, который имеет 18 подписчиков в телеграмме", – сообщают в ЦПД.

Оксана Житнюк
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дтп коррупция Слуга народа суд выезд за границу вакс командировка Александр Трухин
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