Демократ в США пытался объявить импичмент Трампу из-за ударов по США

Грин пытался инициировать импичмент Трампу из-за того, что тот не согласовал удары по ядерным объектам Тегерана

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президенту США Дональду Трампу пытались объявить импичмент за то, что он нанес удары по ядерным объектам Ирана без разрешения Конгресса. Однако Палата представителей отклонила попытку, передает The Hill.

Инициировал импичмент демократ от Техаса Эл Грин, который пытается несколько месяцев созвать голосование по этому вопросу. Он критикует подход президента США к вопросам внешней и внутренней политики.

24 июня он возобновил усилия и представил резолюцию, в которой обвинил Трампа в том, что он не запросил разрешения Конгресса перед нанесением ударов по трем объектам в Иране 22 июня, что вызвало недовольство демократов.

По словам демократа, Трамп "нарушил конституционную клятву добросовестно исполнять обязанности президента".

"Узурпировав право Конгресса объявлять войну и отдав приказ вооруженным силам США бомбить другую страну без конституционного разрешения Конгресса или уведомления Конгресса – осознавая тот факт, что если вооруженные силы другой страны бомбят объект на территории США, это будет фактическим объявлением войны США", – говорится в резолюции.

Однако Палата представителей подавляющим большинством голосов отклонила эту попытку: 334 голоса против 79 голосов. Отмечается, что 128 демократов проголосовали вместе с республиканцами против импичмента.