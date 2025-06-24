Демократ у США намагався оголосити імпічмент Трампу через удари по США

Грін намагався ініціювати імпічмент Трампу через те, що той не погодив удари по ядерних об'єктах Тегерану

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президенту США Дональду Трампу намагалися оголосити імпічмент за те, що він завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану без дозволу Конгресу. Однак Палата представників відхилила спробу, повідомляє The Hill.

Ініціював імпічмент демократ від Техасу Ел Грін, який намагається кілька місяців скликати голосування щодо цього питання. Він критикує підхід президента США до питань зовнішньої та внутрішньої політики.

24 червня він відновив зусилля і представив резолюцію, в якій звинуватив Трампа в тому, що не запросив дозволу Конгресу перед ударами по трьох об'єктах в Ірані 22 червня, що викликало невдоволення демократів.

За словами демократа, Трамп "порушив конституційну присягу сумлінно виконувати обов'язки президента".

"Узурпувавши право Конгресу оголошувати війну і надавши наказ збройним силам США бомбити іншу країну без конституційного дозволу Конгресу або повідомлення Конгресу – усвідомлюючи той факт, що якщо збройні сили іншої країни бомбардують об'єкт на території США, це буде фактичним оголошенням війни США", – йдеться у резолюції.

Однак Палата представників переважною більшістю голосів відхилила цю спробу: 334 голоси проти 79 голосів. Зазначається, що 128 демократів проголосували разом із республіканцями проти імпічменту.