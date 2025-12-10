Демократ впервые за 30 лет победила на выборах мэра Майами

Эйлин Хиггинс (Фото: Facebook-аккаунт демократа)

Впервые за три десятилетия победу на выборах мэра Майами (штат Флорида) одержала кандидат от Демократической партии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Эйлин Хиггинс победила на выборах мэра Майами, обойдя республиканца Эмилио Гонсалеса, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Она положила конец почти 30-летней серии поражений ее партии и дала демократам толчок в одной из последних избирательных битв перед промежуточными выборами 2026 года.

61-летняя Хиггинс станет первой женщиной, которая возглавит город Майами. Она часто выступала в городе с преимущественно латиноамериканским населением, говоря о жестких мерах Трампа в отношении иммиграции, отмечая, что слышала о многих жителях Майами, обеспокоенных задержанием членов своих семей.

"Мы сталкиваемся с риторикой со стороны избранных должностных лиц, которая настолько бесчеловечна и жестока, особенно в отношении иммигрантов. Жители Майами были готовы покончить с этим", – сказала политик в комментарии AP после победного выступления.

После подсчета почти всех голосов во вторник Хиггинс опережала республиканца примерно на 19 процентных пунктов.

В материале говорится, что победа дает демократам определенный импульс перед важными промежуточными выборами, когда республиканцы стремятся сохранить свои позиции во Флориде, в том числе в округе Майами-Дейд с преобладающим испаноязычным населением.

Председатель Национального комитета Демократической партии Кен Мартин назвал результат "еще одним предупреждающим знаком для республиканцев о том, что избиратели устали от их оторванной от реальности повестки дня".