Демократка вперше за 30 років перемогла на виборах мера Маямі

Ейлін Гіггінс (Фото: Facebook-акаунт демократки)

Вперше за три десятиліття перемогу на виборах мера Маямі (штат Флорида) здобула кандидатка від Демократичної партії. Про це повідомило агентство Associated Press.

Ейлін Гіггінс перемогла на виборах мера Маямі, обійшовши республіканця Еміліо Гонсалеса, якого підтримав президент США Дональд Трамп. Вона поклала край майже 30-річній серії поразок її партії та дала демократам поштовх в одній з останніх виборчих битв перед проміжними виборами 2026 року.

61-річна Гіггінс стане першою жінкою, яка очолить місто Маямі. Вона часто виступала в місті з переважно латиноамериканським населенням, говорячи про жорсткі заходи Трампа щодо імміграції, зазначаючи, що чула про багатьох жителів Маямі, стурбованих затриманням членів своїх сімей.

"Ми стикаємося з риторикою з боку обраних посадових осіб, яка настільки нелюдська і жорстока, особливо щодо іммігрантів. Жителі Маямі були готові покінчити з цим", – сказала політикиня в коментарі AP після переможного виступу.

Після підрахунку майже всіх голосів у вівторок Гіггінс випереджала республіканця приблизно на 19 відсоткових пунктів.

У матеріалі йдеться, що перемога дає демократам певний імпульс перед важливими проміжними виборами, коли республіканці прагнуть зберегти свої позиції у Флориді, зокрема в окрузі Маямі-Дейд із переважним іспаномовним населенням.

Голова Національного комітету Демократичної партії Кен Мартін назвав результат "ще одним попереджувальним знаком для республіканців про те, що виборці втомилися від їхнього відірваного від реальності порядку денного".