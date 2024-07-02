Демократы могут досрочно выдвинуть Байдена кандидатом в президенты 21 июля – Bloomberg

15–18 июля в Милуоки пройдет съезд Республиканской партии, где, как ожидается, на пост кандидата объявят Трампа

Джо Байден (Фото: EPA)

Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом . Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собеседников.

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По словам собеседников, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Они отметили, что тогда комитет партии соберется для завершения процедур перед основным съездом в Чикаго, который начнется 19 августа.

Демократы уже планировали выдвинуть 81-летнего Байдена на съезд, чтобы обеспечить его присутствие в избирательных бюллетенях в Огайо, где 7 августа истекает срок регистрации кандидатов.

Однако эти планы могут преследовать и другие цели: помочь прекратить разговоры о возможной замене Байдена после дебатов, отметило издание.

Издание добавило, что 15-18 июля в Милуоки пройдет съезд Республиканской партии, где, как ожидается, на пост кандидата объявят Трампа.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского лидера.

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