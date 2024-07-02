Демократы могут досрочно выдвинуть Байдена кандидатом в президенты 21 июля – Bloomberg
Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом . Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собеседников.
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По словам собеседников, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Они отметили, что тогда комитет партии соберется для завершения процедур перед основным съездом в Чикаго, который начнется 19 августа.
Демократы уже планировали выдвинуть 81-летнего Байдена на съезд, чтобы обеспечить его присутствие в избирательных бюллетенях в Огайо, где 7 августа истекает срок регистрации кандидатов.
Однако эти планы могут преследовать и другие цели: помочь прекратить разговоры о возможной замене Байдена после дебатов, отметило издание.
Издание добавило, что 15-18 июля в Милуоки пройдет съезд Республиканской партии, где, как ожидается, на пост кандидата объявят Трампа.
- Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).
- После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.
- 1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского лидера.
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