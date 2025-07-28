Деньги на БпЛА: Украина уже представляет партнерам свои актуальные потребности – Зеленский
Украина уже представляет партнерам свои актуальные потребности в финансировании дронов, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Вчера в разговоре с президентом Макроном мы договорились, что Украина очень четко детализирует наши актуальные, сегодняшние потребности в финансировании в дронах. Обновленный документ уже представляется партнерам – секретарь Совета нацбезопасности и обороны [Рустем Умеров] вместе с командой Офиса все подготовили. Определенные показатели по дронам на этот год будут четко реализованы", – заявил глава государства.
Ранее, 27 июля, по результатам разговора с французским коллегой, Зеленский сообщил, что Париж готов вкладывать средства в производство украинских беспилотников различных типов.
- 25 июля руководитель Украины рассказал, что "цена вопроса" производства дронов-перехватчиков в Украине – $6 млрд, а также сообщил, что утвержден план выйти на применение 500-1000 таких БпЛА в сутки.
- 28 июля министр обороны Шмыгаль встретился с временно поверенным в делах США, военным атташе и руководителем миссий Штатов и НАТО в поддержку Украины – Киев и Вашингтон готовят "новые важные проекты" в оборонном сотрудничестве.
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