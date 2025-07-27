Франция готова помогать Украине с финансированием производства дронов – Зеленский

Президент проинформировал французского коллегу об итогах третьей встречи с россиянами в Стамбуле

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Франция готова вкладывать средства в производство украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Лидеры обсудили основные оборонные потребности Украины, в частности в противовоздушной обороне.

"Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale", — добавил Зеленский.

Отдельно говорили о финансировании производства украинских дронов всех типов. Франция "готова нам с этим помогать, будем работать вместе", подчеркнул президент.

Также обсудили тренировки украинских пилотов на Mirage 2000.

"Очень ценим то, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов", — констатировал глава государства.

Зеленский проинформировал Макрона об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о новом обмене пленными.

Он добавил, что Украина ждет ответа относительно предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы, отметил президент.

Детально обсудили евроинтеграционный путь. Договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно, рассказал президент.

"Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует. Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них", — резюмировал Зеленский.

21 июля 2025 года президент провел совещание по разработкам, производству и закупкам беспилотников.

24 июля Зеленский заявлял, что на производство дронов-перехватчиков Украине нужно $6 млрд.