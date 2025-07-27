Франція готова допомагати Україні з фінансуванням виробництва дронів – Зеленський

Президент проінформував французького колегу про підсумки третьої зустрічі з росіянами в Стамбулі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Франція готова вкладати кошти у виробництво українських безпілотників різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери обговорили основні оборонні потреби України, зокрема в протиповітряній обороні.

"Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale", – додав Зеленський.

Окремо говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція "готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом", наголосив президент.

Також обговорили тренування українських пілотів на Mirage 2000.

"Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів", – констатував глава держави.

Зеленський поінформував Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про новий обмін полоненими.

Він додав, що Україна чекає на відповідь щодо пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи, зазначив президент.

Детально обговорили євроінтеграційний шлях. Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно, розповів президент.

"Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них", – резюмував Зеленський.

21 липня 2025 року президент провів нараду щодо розробок, виробництва та закупівель безпілотників.

24 липня Зеленський заявляв, що на виробництво дронів-перехоплювачів Україні потрібно $6 млрд.