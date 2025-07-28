Гроші на дрони: Україна вже представляє партнерам свої актуальні потреби – Зеленський

За день до цього президент України домовився з керівником Франції, що Київ деталізує свої запити у коштах на безпілотники

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Україна вже представляє партнерам свої актуальні потреби у фінансуванні дронів, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Учора в розмові з президентом Макроном ми домовились, що Україна дуже чітко деталізує наші актуальні, сьогоднішні потреби у фінансуванні в дронах. Оновлений документ уже представляється партнерам – секретар Ради нацбезпеки та оборони [Рустем Умєров] разом із командою Офісу все підготували. Визначені показники щодо дронів на цей рік будуть чітко реалізовані", – заявив глава держави.

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Раніше, 27 липня, за результатами розмови з французьким колегою, Зеленський повідомив, що Париж готовий вкладати кошти у виробництво українських безпілотників різних типів.