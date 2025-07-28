Гроші на дрони: Україна вже представляє партнерам свої актуальні потреби – Зеленський
Україна вже представляє партнерам свої актуальні потреби у фінансуванні дронів, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Учора в розмові з президентом Макроном ми домовились, що Україна дуже чітко деталізує наші актуальні, сьогоднішні потреби у фінансуванні в дронах. Оновлений документ уже представляється партнерам – секретар Ради нацбезпеки та оборони [Рустем Умєров] разом із командою Офісу все підготували. Визначені показники щодо дронів на цей рік будуть чітко реалізовані", – заявив глава держави.
Раніше, 27 липня, за результатами розмови з французьким колегою, Зеленський повідомив, що Париж готовий вкладати кошти у виробництво українських безпілотників різних типів.
- 25 липня керівник України розповів, що "ціна питання" виробництва дронів-перехоплювачів в Україні – $6 млрд, а також повідомив, що затверджено план вийти на застосування 500-1000 таких БпЛА на добу.
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