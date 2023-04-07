Деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира – Зеленский

Крым будет освобожден от российских оккупантов, этому нет альтернативы не только для Украины, но и для всего мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед украинскими воинами-мусульманами, представителями Меджлиса крымскотатарского народа и дипломатами стран мусульманского мира.

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"Там, где начался путь зла, именно там нас ждет и победа над ним. Деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира. Для порядка в мире, основанном на конвенциях и Уставе ООН, а не на криминальных привычках убийц, насильников и грабителей, которые Россия пытается распространить", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, когда Украина вернется в Крым, – в мир вернется покой, потому что агрессор проиграет.

"Победа Украины будет означать победу жизни – жизнь украинцев всех конфессий, разного происхождения, но с одной мечтой и верой: с верой в добро", – сказал президент.

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Наталія Медведєва

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