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Депортация украинцев на юге сопровождается грабежом предприятий и квартир – МИД

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 20:51
Депортация украинцев на юге сопровождается грабежом предприятий и квартир – МИД - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает Российскую Федерацию за депортацию украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях, что сопровождается грабежом российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов.

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В частности, российская оккупационная администрация приступила к массовому принудительному перемещению жителей левобережной Херсонской области, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию временно оккупированного Крыма или в РФ.

Аналогичные депортации Россия также осуществляет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму, заявили в МИД.

Там отметили также, что на фоне депортаций циркулируют тревожные сообщения о минировании российскими войсками Каховской ГЭС, подрыв которой может повлечь за собой масштабную техногенно-гуманитарную катастрофу.

Подобные действия России грубо нарушают международное право, говорится в сообщении.

По данным МИДа, депортация жителей временно оккупированного юга сопровождается грабежом российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир.

"Причинение Россией масштабных гуманитарных страданий безвинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Римского устава Международного уголовного суда", – отметили в министерстве.

В МИД призвали международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение жителей юга Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий.

  • Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России". 
  • 29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вывезли из Херсона во временно оккупированный Крым коммунальные транспортные средства, медицинское оборудование и медикаменты. 
  • Вчера оккупанты заявили, что с 6 ноября будут проводить "принудительную эвакуацию" жителей Каховского района.

Читайте также: Оккупанты в Херсонской области пытаются сделать жизнь людей невыносимой – Генштаб

Вадим Ребрина
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МИД Херсон депортация
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