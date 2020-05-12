Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 мая

1. СОБЫТИЕ ГОДА. В СЕТИ БИТКОИНА СОСТОЯЛСЯ ХАЛВИНГ. В сети биткоина состоялось главное событие этого года - халвинг. 11 мая на блоке 630 000 награда за добычу криптовалюты снизилась с 12,5 до 6,25 BTC (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ НАИМЕНЬШЕЕ ЧИСЛО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ ЗА НЕДЕЛЮ. В Украине за сутки подтверждено 375 новых случаев COVID-19 - это наименьшее число заболевших за неделю (подробнее).

3. МЕТРО И МЕЖДУГОРОДНИЙ ТРАНСПОРТ МОГУТ ОТКРЫТЬ ДО СЕРЕДИНЫ ЛЕТА — ШМЫГАЛЬ. Метро и междугородний транспорт в Украине откроют на третьем этапе послабления карантина, возможно, до середине лета (подробнее).

4. В ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ ПРАВ И ПАСПОРТОВ. Telegram-канал, который нелегально продает личные данные украинцев, пополнил свою базу паспортами и водительскими правами (подробнее).

5. У ГРИМЧАКА – МИНУС ОДНО ДЕЛО. НО ДЕЛО О ВЗЯТКЕ ВСЕ ЕЩЕ ВЕДЕТСЯ. В Национальном антикоррупционном бюро заявляют о том, что закрыли уголовное дело о недостоверном декларировании против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, однако за ним сохраняется статус подозреваемого в другом производстве - о взятке (подробнее).

6. ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПУТИНА ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ. Песков сообщил российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что очно контактировал с президентом России Владимиром Путиным больше месяца назад (подробнее).

7. ПРОГРАММА С МВФ. ШМЫГАЛЬ ПОДТВЕРДИЛ СУММУ И УТОЧНИЛ СРОКИ ПОДПИСАНИЯ МЕМОРАНДУМА. Шмыгаль также надеется, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которое сейчас обсуждается, позволит Украине получить $5 млрд, из которых $3,5 млрд будут направлены в госбюджет-2020 (подробнее).

8. МИНФИН ПРИВЛЕК БОЛЕЕ 19 МЛРД ГРН. 12 мая Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и привлекло в государственный бюджет 19,39 млрд грн (подробнее).

9. ФИГУРАНТЫ ДЕЛА О ПЛЕНКАХ ЕРМАКА ЗАЯВИЛИ О ПОПЫТКАХ ЗАПУГИВАНИЯ — СМИ. В ночь с понедельника на вторник неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и бросили гранату в автомобиль Сергея Шумского — фигурантов дела о записях разговоров Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака (подробнее).

10. СБЕРБАНК ПРОДАЛ УКРАИНСКУЮ "ДОЧКУ" С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА — НБУ. Национальный банк (НБУ) 23 апреля узнал о соглашении между Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов РФ о продаже 50%+1 акций Сбербанка России (подробнее).