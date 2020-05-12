Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 мая

Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 мая - Фото
12.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. СОБЫТИЕ ГОДА. В СЕТИ БИТКОИНА СОСТОЯЛСЯ ХАЛВИНГ. В сети биткоина состоялось главное событие этого года - халвинг. 11 мая на блоке 630 000 награда за добычу криптовалюты снизилась с 12,5 до 6,25 BTC (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ НАИМЕНЬШЕЕ ЧИСЛО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ ЗА НЕДЕЛЮ. В Украине за сутки подтверждено 375 новых случаев COVID-19 - это наименьшее число заболевших за неделю (подробнее).

3. МЕТРО И МЕЖДУГОРОДНИЙ ТРАНСПОРТ МОГУТ ОТКРЫТЬ ДО СЕРЕДИНЫ ЛЕТА — ШМЫГАЛЬ. Метро и междугородний транспорт в Украине откроют на третьем этапе послабления карантина, возможно, до середине лета (подробнее).

4. В ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ ПРАВ И ПАСПОРТОВ. Telegram-канал, который нелегально продает личные данные украинцев, пополнил свою базу паспортами и водительскими правами (подробнее).

5. У ГРИМЧАКА – МИНУС ОДНО ДЕЛО. НО ДЕЛО О ВЗЯТКЕ ВСЕ ЕЩЕ ВЕДЕТСЯ. В Национальном антикоррупционном бюро заявляют о том, что закрыли уголовное дело о недостоверном декларировании против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, однако за ним сохраняется статус подозреваемого в другом производстве - о взятке (подробнее).

6. ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПУТИНА ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ. Песков сообщил российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что очно контактировал с президентом России Владимиром Путиным больше месяца назад (подробнее).

7. ПРОГРАММА С МВФ. ШМЫГАЛЬ ПОДТВЕРДИЛ СУММУ И УТОЧНИЛ СРОКИ ПОДПИСАНИЯ МЕМОРАНДУМА. Шмыгаль также надеется, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которое сейчас обсуждается, позволит Украине получить $5 млрд, из которых $3,5 млрд будут направлены в госбюджет-2020 (подробнее).

8. МИНФИН ПРИВЛЕК БОЛЕЕ 19 МЛРД ГРН. 12 мая Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и привлекло в государственный бюджет 19,39 млрд грн (подробнее).

9. ФИГУРАНТЫ ДЕЛА О ПЛЕНКАХ ЕРМАКА ЗАЯВИЛИ О ПОПЫТКАХ ЗАПУГИВАНИЯ — СМИ. В ночь с понедельника на вторник неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и бросили гранату в автомобиль Сергея Шумского — фигурантов дела о записях разговоров Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака (подробнее).

10. СБЕРБАНК ПРОДАЛ УКРАИНСКУЮ "ДОЧКУ" С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА — НБУ. Национальный банк (НБУ) 23 апреля узнал о соглашении между Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов РФ о продаже 50%+1 акций Сбербанка России (подробнее).

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 