Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 июля

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1. ПЛЕНКИ ЕРМАКА. СБУ ЗАДЕРЖАЛА ШТАНЬКО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ $100 000. Сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько, который мог записывать разговор с братом главы ОП Денисом Ермаком. Но задержали его после получения взятки в сумме $100 000 (подробнее).

2. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ЛЕГАЛИЗАЦИИ АЗАРТНЫХ ИГР. 248 голосов "за". Закон предлагает ввести систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр, а также предусматривает жесткие требования к стабильности и обеспечения выплат выигрышей (подробнее).

3. В СЛУГЕ НАРОДА НАЗВАЛИ КАНДИДАТОВ НА ПОСТЫ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПО ОПК И ГЛАВЫ АМКУ. И.о. главы АМКУ Ольга Пищанская - кандидат на должность главы комитета, Олег Уруский претендует на пост вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности (подробнее).

4. КАРАНТИН В КИЕВЕ ПРОДЛЯТ, ОН МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ПОЛТОРА ГОДА - ГОСПРОДПОТРЕБСЛУЖБА. Показатели заболеваемости COVID-19 в Киеве остаются на высоком уровне. При них в адаптивном карантине Киев будет находиться ближайшие полтора года (подробнее).

5. ЦИК БЕЛАРУСИ ОТКАЗАЛ В РЕГИСТРАЦИИ ГЛАВНОМУ КОНКУРЕНТУ ЛУКАШЕНКО. Причиной отказа в регистрации Виктора Бабарико стала незадекларированная собственность в офшорах. Ранее Бабарико и его сына арестовали за якобы неуплату налогов и легализацию незаконно полученных доходов (подробнее).

6. СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В КИЕВЕ. СУД ОТПРАВИЛ ВОДИТЕЛЯ MERCEDES ПОД АРЕСТ. Участника смертельного ДТП в Киеве Антона Желепу отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога. Его уже семь раз привлекали к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (подробнее).

7. УБИЙСТВО ВОЕННОГО МЕДИКА НА ДОНБАССЕ. МИД ОБЕЩАЕТ НАКАЗАТЬ ВРАГОВ. Украина проинформирует международных партнеров о вчерашнем убийстве военного медика на Донбассе во время эвакуации тела погибшего бойца ВСУ. МИД говорит, что в убийстве медика "есть признаки военного преступления" и "враг не останется без наказания" (подробнее).

8. ИЛОН МАСК ПОТЕРЯЛ $40 МЛРД ВСЕГО ЗА ПАРУ ЧАСОВ. Стоимость акции Tesla на момент закрытия торговой сессии упала до уровня $1497 с рекордных $1794. Это стало результатом спекулятивной атаки, связанной со слишком завышенной ценой акций компании (подробнее).

9. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ РЫНКА МЕТАЛЛОЛОМА. Закон либерализирует рынок металлолом, упрощает ведения деятельности участникам рынка, снимает неэффективные регуляторные ограничения (подробнее).

10. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЗАПРЕТИЛА HUAWEI. РАЗВЕРТЫВАНИЕ 5G В СТРАНЕ ЗАДЕРЖИТСЯ. Британия запретила местным операторам покупать у Huawei оборудование для сетей 5G после 31 декабря и обязала их удалить уже установленное оборудование Huawei до 2027 года. Решение следует за санкциями, введенными США (подробнее).

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Владислав Сердюк

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