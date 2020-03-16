Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 марта

1. ЗЕЛЕНСКИЙ - КАБМИНУ: МЕТРО НАДО ЗАКРЫТЬ, АВТОБУСЫ И ЦЕРКВИ - ОГРАНИЧИТЬ. Запретят ж/д, авиа, автобусные междугородние, межобластные пассажирские перевозки и работу метро. Городские перевозки - в режиме до 10 человек в маршрутках и такси, и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев (подробнее).

2. ГЛАВА КОМИТЕТА РАДЫ О МИНСКЕ: ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ОРДЛО НЕ БУДЕТ. А Россия, по словам Мережко, не станет наблюдателем в минском процессе. Он добавил, что на встрече Ермака и нардепов СН, были получены "компетентные и исчерпывающие ответы на все вопросы" (подробнее).

3. РАДА ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ О БОРЬБЕ С COVID-19. В проекте говорится об оперативной закупке товаров для ликвидации эпидемии, обеспечении 100% предоплаты за медтовары, освобождении лекарств и медизделий от пошлины и НДС, введение "удаленки" для граждан, отнесение карантина к форсмажорам и прочее (подробнее).

4. 18 НАРДЕПОВ ИЗ СЛУГИ НАРОДА ПРОСЯТ УВОЛИТЬ СИВОХО. Они считают, что он "вредит нацинтересам" и "создает политическую напряженность" своими высказываниями. Ранее Сивохо назвал гибридную войну России против Украины "внутренним конфликтом" (подробнее).

5. ЦЕНА НЕФТИ BRENT УПАЛА НИЖЕ $30. Баррель этой марки стоит $29,65. WTI подешевела до $28,80 за баррель. Эксперты считают, что чем больше стран заморозят общественную жизнь, тем больше это будет влиять на спрос на нефть (подробнее).

6. КИЕВ, ПОЛТАВА, СУМЫ И НИКОЛАЕВ УЖЕСТОЧАЮТ "КАРАНТИН". Закрывают ТРЦ, кино, заведения общепита, кроме продуктовых, аптек, банков и АЗС. В Киеве использование общественного транспорта ограничили лишь частично, однако власти призывают людей не передвигаться по городу без надобности (подробнее).

7. УКРАИНА ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛА ТРАНЗИТ ГАЗА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕС. Оператор ГТС начал предоставлять услугу транзита на короткие расстояния - short-haul. Первыми стали Венгрия и Словакия (подробнее).

8. БИЗНЕСУ КИЕВА МОГУТ СНИЗИТЬ НАЛОГИ И АРЕНДУ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА. В КГГА заявляют, что если налоговая нагрузка на бизнес будет снижена, то работодатели должны будут выплатить зарплату сотрудникам на период вынужденного простоя (подробнее).

9. СУД ПОДТВЕРДИЛ ПРАВО ПРИВАТБАНКА НЕ ПЛАТИТЬ КОЛОМОЙСКОМУ ПО ЕВРОБОНДАМ. Это означает, что ПБ должен будет заплатить по евробондам “только ограниченному классу держателей”. А если ПБ выиграет суд о признании процедуры bail-in, то не будет обязан платить вообще (подробнее).

10. "СЕРЫЙ" РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В УКРАИНЕ ПРЕВЫШАЕТ 20 МЛРД ГРН. Чаще всего "серыми" завозят смартфоны и телевизоры. В 2019 году смартфонов завезли нелегально на сумму $328 млн, телевизоров - на $125 млн. Их ввозят через недостоверное декларирование и при помощи частных лиц (подробнее).

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