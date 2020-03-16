Глава комитета Рады о Минске: Прямых переговоров с ОРДЛО не будет

Александр Мережко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Прямых переговоров Украины с ОРДЛО не будет, а наблюдателем в минском процессе Россия не станет. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по внешней политике, депутат из фракции Слуга народа Александр Мережко в интервью РБК-Украина.

Комментируя ситуацию с возможным созданием в рамках трехсторонней контактной группы в Минске консультативного совета, в котором Украина и "представители ОРДЛО" будут участвовать с решающими голосами, а Россия, Франция, Германия и ОБСЕ - с совещательными, Мережко заявил, что очень удивлен "версиями событий" о возможных прямых переговорах с боевиками и статусе России как наблюдателя.

По словам Мережко, такие версии "осознанно или неосознанно, только на руку кремлевской пропаганде и интересам России".

"Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было, нет и не будет. И никакого статуса наблюдателя РФ не получит", - заявил он. В то же время, каковы в действительности, по его мнению, правовые последствия создания консультативного совета, в рамках интервью не обсуждалось.

Также Мережко заявил, что на встрече главы ОП Андрея Ермака с нардепами от СН, подписавшими обращение, в котором они призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания консультативного совета, были получены "компетентные и исчерпывающие ответы на все вопросы".

Мережко подчеркнул, что переговоры по сути идут между Украиной и Россией, так же как и состояние войны есть между Украиной и Россией, а причиной войны стала вооруженная агрессия РФ против Украины.

11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать т усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток из террористических организаций ДНР/ЛНР, подписи под документом поставили Ермак и второй президент Леонид Кучма ак называемый консультативный совет, который

13 марта нардеп Владимир Вятрович подал в СБУ заявление, обвинив Ермака и Кучму в госизмене.

В тот же день Ермак заявил на брифинге, что речь о прямых переговорах с оккупантами не идет.

14 марта в Киеве несколько тысяч человек вышли на марш по случаю Дня украинского добровольца, требуя прекратить "легализацию ОРДЛО".

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