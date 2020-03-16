Коронавирус. Полтава, Николаев и Сумы усилили меры по карантину

Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Mykola Tys/ЕРА)

Из-за массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 17 марта в Полтаве и Николаеве на карантин закрывают все торгово-развлекательные центры, кинотеатры, заведения общественного питания.

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В Полтаве в обычном режиме будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, заправки, авто и ж/д вокзалы, больницы. В городе проводят скрининг температуры пассажирам на вокзалах, а также дезинфекцию коммунальных рынков.

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В Николаеве временно останавливается работа объектов общего пользования с присутствием более десяти человек, кроме аптек и продуктовых магазинов.

В Сумах мэрия рекомендует перейти на дистанционную работу органам местного самоуправления, а также руководителям предприятий всех форм собственности, поручено перепрофилировать больницы №4 и №5 в инфекционные.

Общественный транспорт дезинфицируют минимум три раза в сутки.

С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек, банков и автозаправок.

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