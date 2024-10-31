Десять главных новостей Украины и мира на 22:00 31 октября
- Украина будет просить оружие у Южной Кореи. Украина обратится с официальным запросом к Южной Корее по поставкам оружия. Речь будет идти об артснарядах, противовоздушной обороне и еще некоторых "важных вещах".
- Рада приняла проект госбюджета на 2025 год в первом чтении: основные цифры. Проект, предусматривающий доходы 2,34 трлн грн и расходы 3,94 трлн грн, поддержали 247 депутатов.
- Зеленский рассказал, чем Россия рассчитывается с Северной Кореей за помощь. Выгода для Северной Кореи от сотрудничества с Россией заключается в технологиях, реальном опыте войны и деньгах. Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.
- Зеленский: К началу операции под Курском было несколько тысяч военных РФ, сейчас – 45 000. Россия сосредоточила в Курской области около 45 000 военных, а в начале операции Вооруженных Сил Украины там было всего несколько тысяч солдат. Об этом в интервью южнокорейскому каналу KBS сообщил президент Владимир Зеленский.
- Зеленский уволил генпрокурора Костина. Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора. Соответствующий указ появился на сайте главы государства 31 октября.
- Польша не отдала Украине МиГи, хотя и была договоренность с НАТО. Президент Владимир Зеленский заявил, что Польша не передала Украине самолеты МиГ, хотя он и договаривался с НАТО о полицейской миссии, которая должна была компенсировать передачу судов для польской стороны. Об этом глава государства рассказал во время встречи с руководителями территориальных общин Закарпатской области.
- Зеленский о реакции союзников на войска КНДР в России: Это ничего, это нуль. Президент Владимир Зеленский назвал реакцию Запада на привлечение Северной Кореи к войне России против Украины "ничем" и "нулем". Об этом он сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.
- Dragon Capital обнародовал прогнозы на 2025 год. Один из них предполагает затухание войны. Инвестиционная компания Dragon Capital считает, что доходы от российских активов в 2025 году позволят Украине поддержать устойчивость экономики и укрепить обороноспособность. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе компании.
- Свириденко назвала число забронированных в Украине: По состоянию на октябрь – 906 000. Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко опровергла информацию о том, что в результате аномально быстрого прироста количества бронирований отсрочку от мобилизации получили 1,5 млн мужчин. В интервью Forbes она сказала, что настоящее число на треть меньше.
- Bloomberg: Венгрия, Словакия близки к соглашению с Азербайджаном о транзите через Украину. Венгрия и Словакия близки к подписанию контракта с Азербайджаном на импорт 12-14 млрд кубометров газа ежегодно. Новое соглашение должно заменить действующий транзитный договор между Россией и Украиной, срок действия которого истекает в конце года, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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