Десять головних новин України та світу на 22:00 31 жовтня
Володимир Зеленський (Фото: ВП)
  1. Україна проситиме зброю у Південної Кореї. Україна звернеться з офіційним запитом до Південної Кореї щодо постачання зброї. Йтиметься про артснаряди, протиповітряну оборону та ще деякі "важливі речі".
  2. Рада ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік у першому читанні: основні цифри. Проєкт, який передбачає доходи 2,34 трлн грн і витрати 3,94 трлн грн, підтримали 247 депутатів.
  3. Зеленський розповів, чим Росія розраховується із Північною Кореєю за допомогу. Вигода для Північної Кореї від співпраці з Росією полягає у технологіях, реальному досвіді війни та грошах. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.
  4. Зеленський: До початку операції під Курськом було кілька тисяч військових РФ, зараз – 45 тисяч. Росія зосередила у Курській області близько 45 000 військових, а на початку операції Збройних Сил України там було лише кілька тисяч солдатів. Про це в інтерв'ю південнокорейському каналу KBS повідомив президент Володимир Зеленський.
  5. Зеленський звільнив генпрокурора Костіна. Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Відповідний указ з’явився на сайті глави держави 31 жовтня.
  6. Польща не віддала Україні МіГи, хоча й була домовленість із НАТО. Президент Володимир Зеленський заявив, що Польща не передала Україні літаки МіГ, хоча він і домовлявся з НАТО про поліцейську місію, яка мала компенсувати передання судів для польської сторони. Про це глава держави розповів під час зустрічі із керівниками територіальних громад Закарпатської області.
  7. Зеленський про реакцію союзників на війська КНДР у Росії: Це нічого, це нуль. Президент Володимир Зеленський назвав реакцію Заходу на залучення Північної Кореї до війни Росії проти України "нічим" та "нулем". Про це він сказав у інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.
  8. Dragon Capital оприлюднив прогнози на 2025 рік. Один із них передбачає загасання війни. Інвестиційна компанія Dragon Capital вважає, що доходи від російських активів у 2025 році дозволять Україні підтримати стійкість економіки та зміцнити обороноздатність. Про це йдеться у макроекономічному прогнозі компанії.
  9. Свириденко назвала кількість заброньованих в Україні: Станом на жовтень – 906 тисяч. Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко спростувала інформацію про те, що внаслідок аномально швидкого приросту кількості бронювань відстрочку від мобілізації отримали 1,5 млн чоловіків. В інтерв'ю Forbes вона сказала, що справжнє число на третину менше.
  10. Bloomberg: Угорщина, Словаччина близька до угоди з Азербайджаном про транзит через Україну. Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном на імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно. Нова угода має замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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