Десять головних новин України та світу на 22:00 31 жовтня
- Україна проситиме зброю у Південної Кореї. Україна звернеться з офіційним запитом до Південної Кореї щодо постачання зброї. Йтиметься про артснаряди, протиповітряну оборону та ще деякі "важливі речі".
- Рада ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік у першому читанні: основні цифри. Проєкт, який передбачає доходи 2,34 трлн грн і витрати 3,94 трлн грн, підтримали 247 депутатів.
- Зеленський розповів, чим Росія розраховується із Північною Кореєю за допомогу. Вигода для Північної Кореї від співпраці з Росією полягає у технологіях, реальному досвіді війни та грошах. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.
- Зеленський: До початку операції під Курськом було кілька тисяч військових РФ, зараз – 45 тисяч. Росія зосередила у Курській області близько 45 000 військових, а на початку операції Збройних Сил України там було лише кілька тисяч солдатів. Про це в інтерв'ю південнокорейському каналу KBS повідомив президент Володимир Зеленський.
- Зеленський звільнив генпрокурора Костіна. Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Відповідний указ з’явився на сайті глави держави 31 жовтня.
- Польща не віддала Україні МіГи, хоча й була домовленість із НАТО. Президент Володимир Зеленський заявив, що Польща не передала Україні літаки МіГ, хоча він і домовлявся з НАТО про поліцейську місію, яка мала компенсувати передання судів для польської сторони. Про це глава держави розповів під час зустрічі із керівниками територіальних громад Закарпатської області.
- Зеленський про реакцію союзників на війська КНДР у Росії: Це нічого, це нуль. Президент Володимир Зеленський назвав реакцію Заходу на залучення Північної Кореї до війни Росії проти України "нічим" та "нулем". Про це він сказав у інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.
- Dragon Capital оприлюднив прогнози на 2025 рік. Один із них передбачає загасання війни. Інвестиційна компанія Dragon Capital вважає, що доходи від російських активів у 2025 році дозволять Україні підтримати стійкість економіки та зміцнити обороноздатність. Про це йдеться у макроекономічному прогнозі компанії.
- Свириденко назвала кількість заброньованих в Україні: Станом на жовтень – 906 тисяч. Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко спростувала інформацію про те, що внаслідок аномально швидкого приросту кількості бронювань відстрочку від мобілізації отримали 1,5 млн чоловіків. В інтерв'ю Forbes вона сказала, що справжнє число на третину менше.
- Bloomberg: Угорщина, Словаччина близька до угоди з Азербайджаном про транзит через Україну. Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном на імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно. Нова угода має замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
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