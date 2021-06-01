Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 июня

1. ТУРЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЦР-ТЕСТЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ УКРАИНЫ. С 1 июня Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов. Об этом свидетельствует содержание обновленного NOTAM, который был опубликован поздно вечером 31 мая (Подробнее).

2. ДОНБАСС | ЗЕЛЕНСКИЙ: ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ НЕ НАЗВАЛИ РОССИЮ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА НА НОРМАНДСКОЙ ВСТРЕЧЕ. Президент Владимир Зеленский утверждает, что представители Германии и Франции не смогли прямо назвать Россию стороной конфликта на Донбассе во время последней встречи советников лидеров нормандского формата (Подробнее).

3. "ЕСЛИ ЧТО – РОССИЯ ПЕРЕБРОСИТ НАМ ВОЙСКА". ЛУКАШЕНКО ПУГАЕТ НАТО АРМИЕЙ РФ. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что "в случае настороженности и активизации в НАТО" российские войска будут переброшены в Беларусь "в течение суток" (Подробнее).

4. ТЕПЕРЬ В ЕС ПУСТЯТ. ВОЗ ОДОБРИЛА ВАКЦИНУ CORONAVAC ОТ SINOVAC ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac от компании Sinovac, которой производится вакцинация в Украине (Подробнее).

5. В ДТЭК АХМЕТОВА ГОТОВЫ ПРОДАВАТЬ СВОИ ШАХТЫ И ТЭС. В группе компаний ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова готовы продать все свои угольные шахты и тепловые электростанции (Подробнее).

6. БАНКИ СНИЗИЛИ ДЕПОЗИТНЫЕ СТАВКИ. В течении мая месяца ставки по банковским депозитам немного снижались. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 1 июня). Снизили ставки Банк Конкорд, Укрэксимбанк, Альфа-Банк. ПУМБ отказался от вкладов в евро (Подробнее).

7. МИНЭНЕРГО БУДЕТ ПОВЫШАТЬ ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – КОТИН. Министерство энергетики планирует повышать тариф на электроэнергию для отдельных потребителей среди населения (Подробнее).

8. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОГРАНИЧИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ. ЧТО ЗАПРЕТИЛИ. Депутаты Верховной Рады 297 голосами приняли во втором чтении законопроект №2051-1 об ограничении использования пластиковых пакетов на территории Украины (Подробнее).

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