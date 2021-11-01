Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 ноября

1. АРАХАМИЯ ПОДТВЕРДИЛ КАДРОВЫЕ РОТАЦИИ В КАБМИНЕ И НАЗВАЛ КАНДИДАТОВ В МИНИСТРЫ. Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия подтвердил на брифинге смену глав в министерствах обороны, реинтеграции, стратегической промышленности, экономики и защиты окружающей среды. (подробнее)

2. УКРАИНА ВЫШЛА НА ПЛАТО ПО ГОСПИТАЛИЗАЦИЯМ С COVID-19. Уровень госпитализации больных коронавирусом находится на плато уже шестой день благодаря темпам вакцинации. (подробнее)

3. УКРАИНА ПРИЗВАЛА ЛАВРОВА ПРЕКРАТИТЬ МЫСЛИТЬ КАТЕГОРИЯМИ ВОЙНЫ. Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс, а Кремлю пора прекратить мыслить категориями войны. Так ответил МИД на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который заявил, что Украина пытается "втянуть Россию в какие-то силовые действия" на Донбассе. (подробнее)

4. ЛИДЕРЫ G20 УТВЕРДИЛИ ГЛОБАЛЬНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ КОРПОРАЦИЙ. Лидеры крупнейших экономик мира G20 утвердили масштабный пересмотр глобальных налоговых правил: ставка налога с международных корпораций с 2023 года составит как минимум 15%. (подробнее)

5. ЦЕНА НА ГАЗ В ЕВРОПЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 11%. Рост цены связан с остановкой прямой прокачки газа в Германию по Ямал-Европе и началом реверсных поставок (не с востока на запад, а с запада на восток). (подробнее)

6. "ДОЧКА" РОССИЙСКОГО СБЕРБАНКА МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ В УКРАИНЕ. Полное название Акционерного общества "Сбербанк" будет Акционерное общество "Международный резервный банк". Сокращенное название – АО "МР Банк". (подробнее)

7. ГАЗПРОМ СОКРАТИЛ ТРАНЗИТ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ДО 50% КОНТРАКТНЫХ ОБЪЕМОВ. Российский Газпром сократил транзит газа в Евросоюз через Украину до 57 млн куб.м. в сутки с 1 ноября. (подробнее)

8. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В УКРАИНУ ПРЕВЫСИЛИ $10 МЛРД С НАЧАЛА ГОДА. Объем частных денежных переводов в Украину увеличился на 19,2% в январе-сентябре 2021 года по сравнению с девятью месяцами прошлого года до $10,33 млрд. (подробнее)

9. США И РОССИЯ ПРОВЕЛИ РЯД "СЕКРЕТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ" ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ БАЙДЕНА И ПУТИНА. По данным NYT, высокопоставленные чиновники американской администрации трижды ездили в Москву после саммита в Женеве. Также несколько встреч прошли в Финляндии и Швейцарии. (подробнее)

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