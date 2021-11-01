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Украина призвала Лаврова прекратить мыслить категориями войны

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 17:14
Украина призвала Лаврова прекратить мыслить категориями войны - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс, а Кремлю пора прекратить мыслить категориями войны. Так ответил в комментарии LIGA.net МИД на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который заявил, что Украина пытается "втянуть Россию в какие-то силовые действия" на Донбассе и там наблюдаются попытки "создать провокационную ситуацию".

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"Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс. За семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами", – говорится в ответе МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве ожидают от России добросовестного выполнения договоренностей саммита лидеров Нормандского формата 2019 года.

"Призываем РФ наконец-то прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года", – заявили в министерстве.

В МИД напомнили, что речь идет об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории, и выполнении других положений итогового документа.

"Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву. Мы готовы к дальнейшей встрече в Нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше", – говорится в заявлении МИД.

В министерстве выразили надежду, что на такую ​​встречу согласится и Россия.

"В то же время, украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", – резюмировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Наталия Медведева, Владислав Сердюк
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война Донбасс МИД Сергей Лавров
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