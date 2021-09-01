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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 сентября

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 сентября - Фото

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИТ США НЕСКОЛЬКО МОДЕЛЕЙ УЧАСТИЯ В НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ. По словам Зеленского, Украина приглашает США участвовать в нормандском формате, и во время встречи с президентом США Джо Байденом он надеется обсудить несколько моделей такого участия (подробнее).

2. ЧАСТИЧНЫЙ ЗАПУСК СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 ОБВАЛИТ ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ – МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ. Запуск газопровода Северный поток-2 на мощности в 50% обвалит объем транзита газа через Украину втрое, до 18 млрд кубометров (подробнее).

3. IT-КОМПАНИЯ ИЗ УКРАИНЫ ПОКУПАЕТ ЧЕШСКОГО РАЗРАБОТЧИКА ПО У КРУПНОГО ИНВЕСТФОНДА. Крупная IT-компания Ciklum, основанная в Киеве, покупает чешского разработчика программного обеспечения CN Group (подробнее).

4. УКРТРАНСНАФТА ДОГОВОРИЛАСЬ О ПОСТАВКАХ РОССИЙСКОГО ДИЗТОПЛИВА ПО "ТРУБЕ" – ENKORR. АО "Укртранснафта" (владелец – НАК "Нафтогаз Украины") подписал контракт с компанией SNEL Energy Ltd о транспортировке дизельного топлива по трубопроводу "Самара – Западное направление". Компания будет поставлять ДТ НК "Роснефть" (подробнее).

5. АМЕРИКАНСКИЙ EXIM BANK ПРОФИНАНСИРУЕТ ЭКСПОРТ В УКРАИНУ НА $3 МЛРД. Экспортно-импортный банк США (Exim Bank) и министерство экономики подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий выделение американским госбанком гарантий на $3 млрд на операции по экспорту в Украину товаров и услуг (подробнее).

6. ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО И БАЙДЕНА СТАНЕТ ПОВОРОТНЫМ МОМЕНТОМ ДЛЯ УКРАИНЫ И США – БЕЛЫЙ ДОМ. В администрации Байдена считают, что за 30 лет после обретения Украиной независимости ее стратегическое партнерство с США никогда не было сильнее, чем сейчас (подробнее).

7. ОЖИДАНИЯ БИЗНЕСА ВЕРНУЛИСЬ НА ДОКОРОНАКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ – ИНДЕКС НБУ. Индекс ожиданий деловой активности вырос в августе до 53,4 пункта, что является самым высоким его значением с октября 2019 года. Впервые за два года улучшения ожидают предприятия всех секторов экономики (подробнее).

8. УКРОБОРОНПРОМ ПОДПИСАЛ С КОМПАНИЯМИ США СОГЛАШЕНИЙ НА $2,5 МЛРД. Глава ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США подписал три соглашения о сотрудничестве с американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд (подробнее).

9. КАБМИН ИЗМЕНИЛ МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ. УРЕГУЛИРОВАЛ ВОПРОС ПРЕМИЙ. Кабинет министров изменил механизм расчета средней заработной платы, сократив период учета премий и других дополнительных выплат (подробнее).

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Вадим Ребрина
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