Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 августа

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1. ЦИК БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЛУКАШЕНКО НАБРАЛ 80% ГОЛОСОВ. Оппозиция не признает предварительные итоги выборов (подробнее).

2. ЗАПАСЫ ГАЗА В УКРАИНЕ ДОСТИГЛИ РЕКОРДНОГО УРОВНЯ. В подземные хранилища закачены 23 млрд кубометров газа, это в полтора-два раза больше, чем было на аналогичную дату в 2014-2019 годах (подробнее).

3. ТИХАНОВСКАЯ УВЕРЕНА В ПОБЕДЕ НА ВЫБОРАХ. Соперница Лукашенко предлагает ему подумать о мирной передаче власти (подробнее).

4. УКРАИНА ПОТЕРЯЛА ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА. Объем внешней торговли за семь месяцев этого года составил $55,4 млрд, против $61,7 млрд в прошлом году (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗВАЛ ВЛАСТИ И ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ К ДИАЛОГУ. Эскалация насилия приведет к горьким последствиям, предупредил президент (подробнее).

6. В УКРАИНЕ В ИЮЛЕ ЗАФИКСИРОВАНА ДЕФЛЯЦИЯ. Потребительские цены по сравнению с июнем снизились на 0,6% (подробнее).

7. КРАВЧУК ЗАВЕРИЛ, ЧТО СУВЕРЕНИТЕТ УКРАИНЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ СОГЛАШЕНИЙ. Первый президент раскритиковал Порошенко за подписание документа, который "поставил страну в страшно неудобное положение" (подробнее).

8. ПРИВАТБАНК ЗАПУСТИЛ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ POS-ТЕРМИНАЛЫ. "Оплата лицом" уже сегодня доступна на 260 терминалах, банк активно расширяет их сеть (подробнее).

9. HUAWEI ПРЕКРАТИТ ВЫПУСК ЧИПОВ ДЛЯ СМАРТФОНОВ. Виноваты санкции США - флагманский чип Kirin 9000 производится на американском оборудовании (подробнее).

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Денис Юдин

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