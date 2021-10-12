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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 октября

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 октября - Фото

1. ДОСТУПНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. В УКРАИНЕ СТРОЯТ ТЕЛЕСЕТЬ МУЛЬТИПЛЕКС ЗА 490 МЛН ГРН. В Украине начали строительство общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, оператором которой будет Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ). Телесеть Мультиплекс должна обеспечить 90% украинцев телевидением (подробнее).

2. СМЕРТЬ ПОЛЯКОВА. ТАКСИСТ ИЗМЕНИЛ ПОКАЗАНИЯ, ОН ПОДОБРАЛ НАРДЕПА НЕСЛУЧАЙНО – МВД. Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти нардеп группы За будущее Антон Поляков, изменил показания. Депутат не был его случайным пассажиром (подробнее).

3. УКРАИНА И ЕС ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ "ОТКРЫТОМ НЕБЕ". Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе" в рамках саммита Украина-ЕС 12 октября в Киеве (подробнее).

4. УКРАИНА И ЕС ПРИНЯЛИ СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. 10 ГЛАВНЫХ ПУНКТОВ. Украина добилась значительного прогресса в реформах, Европейский Союз поддержал усилия по деолигархизации, приветствует функционирование безвиза, подтверждает стратегическую роль Украины как транзитера газа и призывает Россию признать свою ответственность за войну на Донбассе и трагедию MH17 (подробнее).

5. ЕС НЕ ОСТАВИТ УКРАИНУ БЕЗ ГАЗА ЗИМОЙ: УЖЕ ИЗУЧАЕТ ВАРИАНТЫ ПОСТАВОК – ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ. Евросоюз совместно с украинскими экспертами изучают различные модели обеспечения Украины достаточным объемом газа на период этой зимы и последующих зимних периодов (подробнее).

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ. МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ НАЧАЛИ ОБЪЯВЛЯТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ ИЗ-ЗА ГАЗА. В некоторых украинских областях местные власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений (подробнее).

7. УКРАИНА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ПРОГРАММЕ ИННОВАЦИЙ ЕВРОСОЮЗА С БЮДЖЕТОМ В 95 МЛРД ЕВРО. Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в рамочной программе исследований и инноваций "Горизонт Европа" и смежной программе исследований и обучения Европейского сообщества по атомной энергетики "Евратом" (подробнее).

8. ГАЗ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ: КАБМИН УТВЕРДИЛ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ С ЛЬГОТНЫМИ ЦЕНАМИ. Кабинет министров согласовал примерный договор для начала поставок природного газа по льготным ценам для бюджетных учреждений, производителей тепла и религиозных организаций (подробнее).

9. МВФ УХУДШИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ВВП УКРАИНЫ НА 2021 ГОД, НО УЛУЧШИЛ НА 2022-Й. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% по итогам 2021 года (подробнее).

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Вадим Ребрина
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