Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 июля

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1. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ АВИАЦИОННЫХ СБОРАХ. Сборы будут начисляться за каждого пассажира, улетающего из Украины и за каждую тонну груза (подробнее).

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗАРПЛАТАМ ЧИНОВНИКОВ И СУДЕЙ ПОКА ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ. Зеленский отложил законопроект, который предусматривал снятие таких ограничений, поэтому пока верхней границей останется зарплата в 47 000 грн (подробнее).

3.ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОВАЛИЛА ИДЕЮ КАБМИНА О КРЕДИТАХ БИЗНЕСУ ПОД ГОСГАРАНТИИ. Соответствующий законопроект был отклонен и отправлен на доработку в профильный комитет (подробнее).

4. ОТСТАВКА ГЛАВЫ НБУ. РОЖКОВА РАССКАЗАЛА, О ЧЕМ ГОВОРИЛИ С ЗЕЛЕНСКИМ. По словам Рожковой, конкретные фамилии возможных кандидатов с членами правления НБУ не обсуждались (подробнее)

5. ГОСФОНД РАЗДАЛ СТАРТАПАМ ЕЩЕ $300 000. Свои идеи и стратегии представили 19 стартапов, гранты получат девять из них (подробнее).

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТОЗВАЛИ ИЗ РАДЫ. Официальная причина отзыва неизвестна, в кулуарах парламента говорят, что причина в том, что фракция Слуги народа не согласовывала эту кандидатуру (подробнее).

7. С АВГУСТА ВЫРАСТЕТ ТАРИФ УКРЭНЕРГО НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Цель решения - обеспечить наличие средств у компании для погашения долгов перед производителями "зеленой" энергии (подробнее).

8. НА ВЫБОРАХ В ПОЛЬШЕ ПОБЕДИЛ ДУДА. Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл во втором туре президентских выборов, с чем его уже поздравил Владимир Зеленский (подробнее).

9. В УКРАИНЕ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПОДРЯД СНИЖАЕТСЯ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ. За прошедшие сутки прибавились всего 612 новых пациентов, умерли - 15 человек (подробнее).

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