Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 января

1. FACEBOOK ЗАБЛОКИРОВАЛ В УКРАИНЕ ДЕСЯТКИ АККАУНТОВ: ПИШУТ О БОТОФЕРМЕ ПАРТИИ ПОРОШЕНКО. В Facebook и Instagram еще в декабре 2020 года удалены десятки профилей, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю и внешнюю аудитории. ВВ компании их связали с партией Европейская солидарность, ОО Справа громад, ОО Антикоррупционный блокпост и сепаратистской коммунистической организацией Боротьба (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ БОЛЬШЕ 6000 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗА СУТКИ, ВЫЗДОРОВЕЛИ 14 500 ПАЦИЕНТОВ. Вчера, 12 января, в Украине выявили 6 409 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5 116), выздоровели 14 503 пациента (сутками ранее – 15 951) (подробнее).

3. СТЕПАНОВ: ПОЗИЦИЯ МИНЗДРАВА НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ, ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН – ДО 24 ЯНВАРЯ. Позиция Минздрава не изменилась – введенный из-за эпидемии коронавируса жесткий карантин должен действовать до 24 января (подробнее).

4. ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ГОСДЕП США ГОТОВИТ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. В январе в Госдепартаменте США сообщили компаниям-участникам проекта "Северный поток-2", что администрация действующего президента США Дональда Трампа готовит последний пакет санкций (подробнее).

5. ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВЗЛЕТЕЛИ, ПРОБИВ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ОТМЕТКУ. Спотовые цены на газ в Европе за вторник выросли сразу на 18%, уверенно пробив психологическую отметку в $300 за тысячу кубометров (подробнее).

6. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЫВОДЯТ ДЕНЬГИ ИЗ УКРАИНЫ. ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ ОСТАНОВИЛСЯ – СОВЕТ НБУ. Отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 года составил $200 млн, в то время, как за аналогичный период прошлого года приток иностранных инвестиций достиг $5,1 млрд, из которых $3,1 млрд – реинвестированные доходы прямого инвестора (подробнее).

7. КОМПАНИИ АХМЕТОВА, ФИРТАША, ПОРОШЕНКО. НАЛОГОВАЯ ЗАПЛАНИРОВАЛА БОЛЕЕ 6000 ПРОВЕРОК БИЗНЕСА. В частности, налоговая проведет 462 проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов, 3598 проверок крупного, среднего и малого бизнеса, 209 проверок финансовых учреждений, 1664 проверки ФОП (подробнее).

8. КАБМИН ЗАФИКСИРОВАЛ ЦЕНУ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДО КОНЦА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА. Кабинет министров планирует ввести государственное регулирование цены на газ для населения. На время карантина или до конца отопительного сезона цена будет зафиксирована на уровне 6,99 грн за кубометр (подробнее).

9. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБЫСК У СУДЬИ ОАСК СУДЬЮ АНТИКОРСУДА ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ – ЦПК. Судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин получил предупреждение от Высшего совета правосудия за то, что позволил НАБУ провести обыски у судьи Окружного административного суда Киева Владимира Келеберды (подробнее).

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Вадим Ребрина

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